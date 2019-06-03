После технического сбоя МРЭО возвращаются к жизни не сразу

В петербургских МРЭО днём 3 июня заканчивают устранять неполадки, связанные с утренним техническим сбоем.

Несмотря на то, что работа базы данных ГИБДД, по данным МВД, возобновилась к 12:20, не все регистрационные отделы вернулись в строй. Например, МРЭО на Дальневосточном проспекте заработало сразу, а на 4-й линии В.О. ещё простаивает. «Некоторые люди ждут с 10 утра», – сообщает читатель «Фонтанки» из василеостровского отдела.

Постепенно, по мере устранения неполадок, все городские МРЭО должны перейти в штатный режим самое позднее к 17 часам, пояснили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как правило, зависание системы в МРЭО связано со сбоями в работе базы данных ФИС (Федеральная информационная система) ГИБДД МВД РФ, расположенной в Москве. В такой ситуации невозможно ни поменять водительское удостоверение, ни перерегистрировать автомобиль, ни проверить его на угон – то есть совершить любые действия, которые требуют обращения к ФИС. На протяжении нескольких лет, примерно с 2014-го по 2017 год, такие сбои происходили очень часто, порой несколько раз в месяц. В последнее время их стало меньше. Любопытно, что в мае и июне 2017 года база данных ГИБДД давала сбой по другой причине – из-за хакерских атак.





