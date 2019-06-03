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Происшествия
04.06.2019 10:02
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Полковник Баранов пошел на похоронку: незамедлительно и с осведомителями

Глава петербургской полиции поручил всем районным подразделениям побороть мздоимство в похоронном бизнесе. Цена вопроса стартует с полумиллиарда. Прогнозируемое число потерпевших - от 40 в день. Кстати, их любому найти очень просто.

Полковник Баранов пошел на похоронку: незамедлительно и с осведомителями

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Районные управления полицейского главка получили трехстраничный документ за подписью временно исполняющего обязанности начальника полиции Дмитрия Баранова. Под заголовком «О проведении мероприятий» подробнейше расписано, как полицейским следует получить полный контроль над неформальными заработками представителей похоронного бизнеса. 

Планы масштабны: полковник Баранов требует победить мздоимство во всех сферах похоронки – на кладбищах, в моргах и даже в медицинских учреждениях.

Обозначены вектора: хищения бюджетных средств, выделяемых на гарантированный перечень услуг по захоронению умерших, незаконные захоронения, слив ритуальным компаниям сведений об умерших из больниц, денежные вознаграждения сотрудникам моргов и кладбищ за услуги, которые следует предоставлять бесплатно. 

Методы работы указаны столь же конкретно: постановка на учет ритуальных компаний, заведение в отношении каждой из них накопительных дел, анализ обращений граждан, ориентация осведомителей, возбуждение уголовных дел во всех возможных случаях. 



Координационным центром назначен отдел, курирующий социалку, в Управлении экономической безопасности. Ритм отчетности обозначен словом «незамедлительно». Кстати, выделено жирным шрифтом. 

Полковник Баранов против похоронки: провести анализ и комплекс ОРМ .

Документ поступил в районы несколько дней назад, датирован он 20-м мая. За неделю до того, как писала «Фонтанка», Контрольно-счетная палата Петербурга завершила проверку городского Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ), результатом которой стало выявление нарушений почти на 0,5 млрд рублей. 

Если не вникать в сложные расчеты аудитора Константина Желудкова и его помощников, разложивших большинство доходов и расходов БСМЭ за 2017 и 2018 годы, бросается в глаза часть акта проверки, посвященная взаимодействию работников бюро с родственниками умерших. Это интересно в связи с разосланным в районные полицейские подразделения письмом полковника Баранова из-за простоты его исполнения. 

Как отмечала «Фонтанка», аудиторы установили, что в 2018 году каждый рабочий день в среднем по 45 человек получали в бюро платные услуги. Это люди, которых интересовали причина и точное время смерти их родственников. В БСМЭ такая услуга называется «Консультативная помощь врачей-специалистов в области судебной медицины по вопросам танатогенеза (процесса умирания) при острых, хронических заболеваниях, травмах и травматической болезни». Она имеет специальный код классификации – 18.02 – и предоставляется по личному заявлению гражданина, которое содержит просьбу «медицинскую услугу оказать незамедлительно после проведения исследования трупа». 

В 2017 году работники морга бюро провели 10 251 такую консультацию, в 2018-м – 10 758. За два года морг БСМЭ заработал на консультациях более 125 млн рублей, это основной источник доходов морга, отчего прейскурант на услугу стабильно растет: 5700 рублей в 2017 году, 6200 в 2018-м и 6900 сегодня. 

Аудиторы счетной палаты обратили внимание на способ заработка из-за одной его особенности. Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении, утвержденной заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ в 2004 году, оказание такой услуги не предусмотрено, а код 18.02 относится к услуге «Комплекс судебно-медицинских исследований трупа». Эта услуга предоставляется гражданам за счет бюджета и включает те же позиции, которые за проверенные два года граждане получали по прейскуранту. 

За 2017–2018 годы БСМЭ получило на это из бюджета более 200 млн рублей, и вместо того, чтобы предоставить людям все сведения о смерти их родственников, ухитрилось получить у них деньги за то же самое ещё раз.

КСП сделала вывод, что взимание с граждан денег за такую услугу «является ничем иным, как оплатой за срочность получения Медицинского свидетельства о смерти (с указанием причины смерти), которая выдается после вскрытия тела, и является необходимым документом для оформления Свидетельства о смерти». 

Логика подсказывает: появившееся практически сразу после проверки Бюро судмедэкспертизы письмо полковника Баранова проще всего исполнить, встречая родственников умерших сразу после получения ими таких консультаций. Около 45 потерпевших в день оперативнику будет гарантировано.

 Константин Шмелев, специально для «Фонтанки.ру»

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