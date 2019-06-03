В Таллине не будет улицы Немцова

Мэр Таллина Михаил Кылварт отказался от предложения оппозиционной фракции собрания эстонской столицы назвать одну из улиц Старого города именем российского политика Бориса Немцова.

«Старые названия вполне устраивали несколько предыдущих поколений, а также нас. Кроме того, не совсем ясно, какова связь Немцова с Таллином. И я думаю, что многие люди в Таллине и не только согласны со мной», – цитирует 3 июня заявление Кылварта городская управа.

По его словам, исторические названия улиц Старого города – это такое же наследие, как и здания.

Именем политика уже назвали улицы в Вашингтоне и Киеве, а в Вильнюсе появился сквер имени Немцова.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту столицы 27 февраля 2015 года. Пятеро выходцев из Чечни, признанные исполнителями убийства, осуждены на сроки от 11 до 20 лет. Заказчика не нашли.





