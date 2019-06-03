В Александринском театре особые художники и балерины создавали живописные работы

В преддверии большого Благотворительного гала-концерта звёзд оперы и балета, который пройдёт на сцене Александринского театра, художники с тяжёлой инвалидностью арт-студии «Перспективы» и артисты – участники концерта провели мастер-класс по живописи.

В стенах театра 3 июня художники из психоневрологического интерната №3 и балерины Ульяна Лопаткина и Дарья Павленко создавали живописные работы. В будущем картины отправятся на аукционы, а средства от продажи работ будут направлены на помощь подопечным Благотворительной организации «Перспективы» и фонда «Близкие Другие».

Особые художники, принимавшие участие в мастер-классе, в живописи не новички – они занимаются в арт-студии, созданной «Перспективами» в 2001 году в ПНИ №3 в Петергофе. За годы работы в ней было создано огромное количество картин. Как рассказали в «Перспективах», сейчас коллекция арт-студии насчитывает более трёх тысяч работ широкого жанрового спектра — от абстрактной живописи до диджитал-арта. Многие художники обладают уникальным, ярким, узнаваемым стилем и известны в России и за рубежом.

Прошедший мастер-класс предваряет большое событие – Благотворительный гала-концерт звёзд оперы и балета, который в четвёртый раз пройдёт в Александринском театре. Ульяна Лопаткина и Дарья Павленко – одни из многих участников. Вместе с ними на сцену прославленного театра 7 июня поднимутся Фарух Рузиматов, Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов, Виктория Терёшкина, Екатерина Кондаурова, Игорь Колб, Олеся Новикова, Леонид Сарафанов и многие другие именитые артисты.

Средства, которые будут собраны от продажи билетов, направят на поддержку работы арт-студии «Перспектив» в ПНИ №3.

В благотворительной организации отмечают, что многие из участников нынешнего гала-концерта из года в год бескорыстно поддерживают эту инициативу. На собранные от концертов средства удалось построить один из первых в России домов сопровождаемого проживания в деревне Раздолье, поддержать работу знаменитой арт-студии и оплатить занятия специалистов с детьми, живущими в детском доме-интернате №4 в Павловске.