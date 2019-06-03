Больше тысячи ДТП за выходные. В Тихвине дед дал внуку покататься мотоцикл, а тот сбил школьницу

За прошедшие выходные в Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 1149 дорожных аварий. 70 человек пострадали, шестеро погибли. Среди серьезных ДТП были несколько наездов на пешеходов и аварии с мототехникой.

Как сообщает 3 июня Управление ГИБДД по СПб и ЛО, с 31 мая по 2 июня в Петербурге произошло 909 дорожных аварий, в 38 из которых пострадали люди. Различные травмы получили 42 человека, среди которых шестеро детей. Один человек погиб. Ранним утром 2 июня на Выборгском шоссе при заезде на КАД опрокинулся грузовик с песком. Травмы, полученные водителем, оказались смертельными.

Пострадали несколько пешеходов, в том числе дети. У Троицкого моста вечером 1 июня автомобиль Renault Logan вылетел на тротуар и сбил велосипедиста и двоих пешеходов – мужчину и ребенка. От самосуда водителя спасли полицейские. В воскресенье пострадавшего мальчика отпустили домой, а двое взрослых еще оставались в больницах.







В субботу днем шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля KIA, которым управлял 32-летний мужчина. Наезд произошел около 16 часов у дома 5/6 по улице Подвойского, вне зоны пешеходного перехода. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Невского района, ребенок убежал от матери и решил перебежать дорогу между машинами. Итогом стали тяжелые травмы: переломы, сотрясение и закрытая черепно-мозговая.

Еще один пешеход пострадал на пересечении проспекта Непокоренных и Меншиковского проспекта. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:45 2 июня 28-летний мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter сбил на регулируемом пешеходном переходе 20-летнего парня. Пешеход получил тяжелые травмы.

А в Понтонном конфликт пешеходов и водителя перерос в стрельбу. Один человек получил ранение. Теперь во всех обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

На улице Оптиков вечером 2 июня «игра в шашечки» на дороге закончилась аварией из трех машин. В 21:10 у дома 22 по улице Оптиков столкнулись Renault Logan, BMW и автобус. 20-летний водитель «Рено» получил травмы средней тяжести. Произошедшее попало на видео.

Около 11:00 2 июня у дома 157 по Витебскому проспекту 31-летний водитель Audi столкнулся с попутной машиной дорожной службы и получил тяжелые травмы. А около 11 часов вечера на Приморском шоссе нетрезвый водитель устроил «перевертыш». Пассажирку увезли в больницу, а ехавшая с ними кошка погибла.

Кроме того, серьезная авария произошла ночью 2 июня в центре Петербурга. Около 0:25 на пересечении Большой Морской улицы и Невского проспекта 27-летний гражданин Казахстана на Renault Logan в нарушение требований знака 4.1.1 «Движение прямо» пошел на разворот там, где это запрещено, и в его машину врезался ехавший по Невскому мотоцикл Yamaha MT-09, сообщает «Дорожный инспектор».

В результате ДТП 31-летний байкер получил травмы средней степени тяжести.

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 240 ДТП. В 24 случаях были пострадавшие. Всего травмы получили 28 человек, двое из них – дети. Пять человек погибли. Здесь тоже не обошлось без серьезных происшествий с пешеходами. По данным отдела пропаганды УГИБДД, 2 июня в 1:26 у дома 2 по Ижорской улице в деревне Вистино Кингисеппского района, на участке дороги Петербург – Ручьи, был насмерть сбит 32-летний мужчина. Водитель и транспортное средство пока не установлены. Водитель объявлен в розыск.

Еще в одном ДТП участвовали и пешеход, и мотоциклист. Около 17:15 в Тихвине, на 16-й линии садоводства, 16-летний парень на мотоцикле сбил 14-летнюю девочку-пешехода. Как уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД, дедушка дал внуку, не имевшему водительских прав, покататься на мотоцикле. В результате оба подростка получили травмы средней тяжести, а деда оформили за передоверие мотоцикла лицу без водительских прав.

Около 11:40 2 июня на 189-м километре трассы «Кола» 51-летний мужчина на автомобиле Haval выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 54-летнего мужчины и Renault Logan, за рулем которого был мужчина 45 лет. После этого «Тойота» улетела в кювет, пишут в группе.

В результате водитель «Рено» скончался, а его 41-летняя пассажирка и водитель Haval получилии тяжелые травмы.

Еще одну жизнь унесло ДТП на дороге Зуево – Новая Ладога вечером 2 июня. Мужчина на квадроцикле опрокинулся на прямой дороге. По словам очевидцев, он пытался развернуться.