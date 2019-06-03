Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +25
$ 65.55р
73.22р
18:02 03.06.2019
Расширенный поиск

Происшествия
03.06.2019 16:24
Печать

Больше тысячи ДТП за выходные. В Тихвине дед дал внуку покататься мотоцикл, а тот сбил школьницу

За прошедшие выходные в Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 1149 дорожных аварий. 70 человек пострадали, шестеро погибли. Среди серьезных ДТП были несколько наездов на пешеходов и аварии с мототехникой.

Как сообщает 3 июня Управление ГИБДД по СПб и ЛО, с 31 мая по 2 июня в Петербурге произошло 909 дорожных аварий, в 38 из которых пострадали люди. Различные травмы получили 42 человека, среди которых шестеро детей. Один человек погиб. Ранним утром 2 июня на Выборгском шоссе при заезде на КАД опрокинулся грузовик с песком. Травмы, полученные водителем, оказались смертельными.

УГИБДД по С-Пб и ЛО/vk.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Пострадали несколько пешеходов, в том числе дети. У Троицкого моста вечером 1 июня автомобиль Renault Logan вылетел на тротуар и сбил велосипедиста и двоих пешеходов – мужчину и ребенка. От самосуда водителя спасли полицейские. В воскресенье пострадавшего мальчика отпустили домой, а двое взрослых еще оставались в больницах.



В субботу днем шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля KIA, которым управлял 32-летний мужчина. Наезд произошел около 16 часов у дома 5/6 по улице Подвойского, вне зоны пешеходного перехода. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Невского района, ребенок убежал от матери и решил перебежать дорогу между машинами. Итогом стали тяжелые травмы: переломы, сотрясение и закрытая черепно-мозговая.

Больше тысячи ДТП за выходные. В Тихвине дед дал внуку покататься мотоцикл, а тот сбил школьницу

Еще один пешеход пострадал на пересечении проспекта Непокоренных и Меншиковского проспекта. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:45 2 июня 28-летний мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter сбил на регулируемом пешеходном переходе 20-летнего парня. Пешеход получил тяжелые травмы.

А в Понтонном конфликт пешеходов и водителя перерос в стрельбу. Один человек получил ранение. Теперь во всех обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

На улице Оптиков вечером 2 июня «игра в шашечки» на дороге закончилась аварией из трех машин. В 21:10 у дома 22 по улице Оптиков столкнулись Renault Logan, BMW и автобус. 20-летний водитель «Рено» получил травмы средней тяжести. Произошедшее попало на видео.

 

 

 

Около 11:00 2 июня у дома 157 по Витебскому проспекту 31-летний водитель Audi столкнулся с попутной машиной дорожной службы и получил тяжелые травмы. А около 11 часов вечера на Приморском шоссе нетрезвый водитель устроил «перевертыш». Пассажирку увезли в больницу, а ехавшая с ними кошка погибла.

Кроме того, серьезная авария произошла ночью 2 июня в центре Петербурга. Около 0:25 на пересечении Большой Морской улицы и Невского проспекта 27-летний гражданин Казахстана на Renault Logan в нарушение требований знака 4.1.1 «Движение прямо» пошел на разворот там, где это запрещено, и в его машину врезался ехавший по Невскому мотоцикл Yamaha MT-09, сообщает «Дорожный инспектор».

В результате ДТП 31-летний байкер получил травмы средней степени тяжести.

Больше тысячи ДТП за выходные. В Тихвине дед дал внуку покататься мотоцикл, а тот сбил школьницу

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 240 ДТП. В 24 случаях были пострадавшие. Всего травмы получили 28 человек, двое из них – дети. Пять человек погибли. Здесь тоже не обошлось без серьезных происшествий с пешеходами. По данным отдела пропаганды УГИБДД, 2 июня в 1:26 у дома 2 по Ижорской улице в деревне Вистино Кингисеппского района, на участке дороги Петербург – Ручьи, был насмерть сбит 32-летний мужчина. Водитель и транспортное средство пока не установлены. Водитель объявлен в розыск.

Еще в одном ДТП участвовали и пешеход, и мотоциклист. Около 17:15 в Тихвине, на 16-й линии садоводства, 16-летний парень на мотоцикле сбил 14-летнюю девочку-пешехода. Как уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД, дедушка дал внуку, не имевшему водительских прав, покататься на мотоцикле. В результате оба подростка получили травмы средней тяжести, а деда оформили за передоверие мотоцикла лицу без водительских прав.

Больше тысячи ДТП за выходные. В Тихвине дед дал внуку покататься мотоцикл, а тот сбил школьницу

Около 11:40 2 июня на 189-м километре трассы «Кола» 51-летний мужчина на автомобиле Haval выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Toyota RAV4 под управлением 54-летнего мужчины и Renault Logan, за рулем которого был мужчина 45 лет. После этого «Тойота» улетела в кювет, пишут в группе.

В результате водитель «Рено» скончался, а его 41-летняя пассажирка и водитель Haval получилии тяжелые травмы.

Больше тысячи ДТП за выходные. В Тихвине дед дал внуку покататься мотоцикл, а тот сбил школьницу

Еще одну жизнь унесло ДТП на дороге Зуево – Новая Ладога вечером 2 июня. Мужчина на квадроцикле опрокинулся на прямой дороге. По словам очевидцев, он пытался развернуться.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
03.06.2019 17:38

Новые ипотечные возможности для «Нового Сертолово»

Комфорт загородной жизни и городские удобства сочетаются в малоэтажном проекте группы компаний «КВС» - «Новое Сертолово». Теперь квартиры в этой новостройке можно приобрести с помощью привлечения ипотечных средств у банка-партнера ВТБ.
ГК «КВС»
03.06.2019 17:31

В «Новое Сертолово» откроется пункт полиции

5 июня 2019 года в 11:00 в жилом комлексе «Новое Сертолово» состоится открытие участкового пункта полиции по адресу ул. Тихвинская, д. 6, корп.1.
Setl Group
03.06.2019 16:59

Setl Group во второй раз победил в общегородском забеге по ЗСД

Вероника Алексахина, сотрудница ЦРП «Петербургская Недвижимость», во второй раз стала победителем общегородского забега на 10,5 км в рамках ЗСД-феста.
Setl Group
03.06.2019 16:48

Жители «Чистого неба» посадили клены и сосны на Арцеуловской аллее

Добрососедский субботник состоялся 1 июня во дворах жилого комплекса «Чистое небо» на Арцеуловской аллее 23 к. 1 и 23 к. 2. Жители дома, сотрудники холдинга Setl Group и управляющей компании вместе убрали территорию и высадили на участке деревья и кустарники разных пород.
СРО А «Объединение строителей СПб»
03.06.2019 16:33

Представители «Объединения строителей СПб» покорили ЗСД

Представители «Объединения строителей СПб» второй год подряд принимают участие в велопробеге по Западному скоростному диаметру в рамках проведения Фестиваля ЗСД.
Setl Group
03.06.2019 15:10

Setl Group организовал праздник с посадкой деревьев в Мурино

1 июня, в День защиты детей, в «GreenЛандии-2» прошел семейный праздник GreenQuest. Все желающие вместе с малышами и детьми постарше соревновались в семейной эстафете. Рядом, на улице Шувалова, неравнодушные жители под руководством садовников и сотрудников Setl Group высаживали сирени и рябины.
фото предоставлено компанией LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 14:51

Год спустя: как выглядит спортивный комплекс школы №76 Выборгского района

В 2018 году в рамках подготовки к учебному году была выполнена реконструкция спортивного комплекса школы №76 петербургским девелопером LEGENDA. Учебный год подошел к концу, и мы решили проверить, в каком состоянии сегодня находится площадка, а также подготовили небольшой фотоотчет.
ГК «КВС»
03.06.2019 14:39

«КВС» и два крупнейших банка подпишут соглашения о сотрудничестве

УК «КВС» в рамках Петербургского международного экономического форума начнет сотрудничать с крупнейшими банками страны - ВТБ и Сбербанком.
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
03.06.2019 13:31

«Строительный трест» поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

1 июня «Строительный трест» принял участие в ежегодном благотворительном Зеленом марафоне, который прошел в парке 300-летия Петербурга.
«Аквилон Инвест»
03.06.2019 10:22

Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

На участке строительства II очереди ЖК All Inclusive на Старорусском проспекте в Шушарах началось устройство свайного поля. Комплекс возводит холдинг «Аквилон Инвест».
LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 09:59

«Иметь собственное машиноместо в паркинге – естественная потребность современного жителя мегаполиса»

Все чаще девелоперы предлагают своим клиентам машиноместа в подземном или отдельно стоящем паркинге на территории жилого комплекса, призывая будущих жителей подумать и о комфорте для своей машины, и для своих соседей, отказавшись от парковки во дворе.
ГК «РосСтройИнвест»
03.06.2019 09:00

РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

В этом году исполнилось 18 лет компании, с которой началась история ГК «РосСтройИнвест». Своё совершеннолетие холдинг встречает в обновлённом корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании.