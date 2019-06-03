В Шереметьево пассажиры часами ждут багаж. В Пулково все спокойно

Столичный аэропорт Шереметьево третий день не может справиться с выдачей сумок и чемоданов пассажирам приземлившихся рейсов. Транспортная прокуратура Москвы начала проверку. (про подробности и причины читайте в материале "В Шереметьево пассажиры минимум час, максимум 6 ждут багаж, пока его носят грузчики за 45 тыс рублей в месяц")

Пассажиры продолжают жаловаться на выдачу багажа в три-четыре часа в Шереметьево. В аэропорту проблему признают, утверждая, что вызвана она «пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон». Несмотря на заверения о «стабилизации ситуации в ближайшее время», видео «коллапса» продолжают публиковаться в социальных сетях и 3 июня.

В столичной транспортной прокуратуре «Фонтанке» подтвердили начавшуюся проверку «соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок» в Шереметьево, однако, когда будут опубликованы итоги, не уточнили.







В Пулково рассказали, что выдача багажа в Петербурге осуществляется в штатном режиме — выдача багажа занимает от 25 до 40 минут после установки самолета на место стоянки.

Напомним, что по итогам прошлого года столичный Шереметьево был включен в список самых загруженных аэропортов Европы, заняв 10-е место по версии делового издания Bloomberg. Пассажиропоток в этом аэрохабе всего за год вырос на 14,3%, до 45,9 миллиона человек.