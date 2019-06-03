В Хельсинки начинается строительство линии скоростного трамвая

В столице Финляндии 3 июня начинается реализация проекта скоростной трамвайной линии Raide-Jokeri. Об этом сообщается на сайте проекта.

Маршрут соединит Хельсинки и его город-спутник Эспоо, трамвай по этому маршруту планировали запустить ещё с 1990-х. Предполагается, что новый вид транспорта начнёт курсировать по Raide-Jokeri в июне 2024 года.







Ранее сообщалось, что стоимость проекта выросла за три года на 93 млн евро, до 386 млн.

В понедельник, 3 июня, начинаются работы на улице Вииларинтие, между станцией«Итякескус» и «Виикки». Через две недели её перекроют, что изменит движение автобусов 550, 58, 80, 92 и 92N.