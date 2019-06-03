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Финляндия
03.06.2019 16:19
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В Хельсинки начинается строительство линии скоростного трамвая

В столице Финляндии 3 июня начинается реализация проекта скоростной трамвайной линии Raide-Jokeri. Об этом сообщается на сайте проекта.

Raide Jokeri

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Маршрут соединит Хельсинки и его город-спутник Эспоо, трамвай по этому маршруту планировали запустить ещё с 1990-х. Предполагается, что новый вид транспорта начнёт курсировать по Raide-Jokeri в июне 2024 года.

Условные обозначения: трамвайная линия, железнодорожные пути, линия метро, границы муниципалитетов
Условные обозначения: трамвайная линия, железнодорожные пути, линия метро, границы муниципалитетов
Raude Jokeri

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Ранее сообщалось, что стоимость проекта выросла за три года на 93 млн евро, до 386 млн.

В понедельник, 3 июня, начинаются работы на улице Вииларинтие, между станцией«Итякескус» и «Виикки». Через две недели её перекроют, что изменит движение автобусов 550, 58, 80, 92 и 92N.

Справка:

«Райде-Йокери» – это высокоскоростная трамвайная линия, которая будет построена между хельсинкским районом Итекескус и Кейланиеми в Эспоо. На линии планируется 34 пары остановок, от которых будут проложены пешеходные и велосипедные маршруты. Трамвайное сообщение заменит автобусную линию 550, которая является самым загруженным автобусным маршрутом в регионе Хельсинки и не справляется с растущим пассажиропотоком. На сегодняшний день автобусом № 550 ежедневно пользуются 40 тысяч человек. По прогнозам, к 2040 году пассажиропоток скоростных трамваев вырастет до 102 тыс. Также расчёт идёт на то, что в столичном регионе к 2050 году будет жить около 2 млн человек.

Курсировать на линии будут двусторонние составы с низким полом, кондиционером, 180 сидячими местами и 76 местами для инвалидов. Длина вагонов составляет 34,5 метра с возможностью продления до 44 метров, средняя скорость – 25 км/ч, максимальная – 70 км/ч. Для сравнения: обычные трамваи в финской столице движутся со скоростью 15 км/ч. Транспортная компания Хельсинки HKL приобретет новые транспортные средства у компании Transtech (входит в чешскую Skoda Transportation Group) – 29 вагонов обойдутся 95,2 млн евро. Прототип выйдет на трамвайные пути столицы для тестирования в 2020 году.


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