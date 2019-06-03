Жёсткое торможение. Велосипедист, троллейбус, легковушка и микроавтобус перекрыли Светлановский

Массовое ДТП произошло 3 июня около 12:25 на Светлановском проспекте.

«Троллейбус въехал в «Субару», задели парня на велосипеде. Вроде без жертв», – рассказывали очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Торможение было жёстким», – пишет Юлия, ехавшая в троллейбусе.

Судя по кадрам в группе, участниками аварии стали «Субару» и микроавтобус «Мерседес». Объезжать их приходилось по встречной полосе.







На место ДТП прибыла карета скорой помощи. В отделе пропаганды УГИБДД информации об этой аварии пока нет: вероятно, обошлось без серьёзных травм.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что, по предварительным данным, автомобиль задел велосипедиста. Чтобы избежать столкновения, троллейбус 40-го маршрута произвёл экстренное торможение, и в него врезался другой автомобиль. В троллейбусе никто не пострадал.