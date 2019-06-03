Жители «Чистого неба» посадили клены и сосны на Арцеуловской аллее

Setl Group

Добрососедский субботник состоялся 1 июня во дворах жилого комплекса «Чистое небо» на Арцеуловской аллее 23 к. 1 и 23 к. 2. Жители дома, сотрудники холдинга Setl Group и управляющей компании вместе убрали территорию и высадили на участке деревья и кустарники разных пород.

Теперь дворы домов на Арцеуловской аллее украшают 30 остролистных кленов и 30 сосен высотой 3 метра, голубая ель и больше 120 кустов колючего боярышника. Гарантийный уход за растениями в течение последующих 2 лет обеспечит профессиональная ландшафтная компания.

Setl Group

Жилой комплекс комфорт-класса «Чистое небо» строится в Приморском районе Санкт-Петербурга. В конце 2018 года Setl Group сдал три дома 5 очереди проекта. Девелопер позаботился не только о ярких детских и спортивных площадках и комфортных зонах отдыха, но и посадил во дворах липы, сирень и жимолость.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»