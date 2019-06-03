Для жителей блокадного Ленинграда снимают 4-месячный порог. Льготы получат и те, кто пробыл в осажденном городе меньше

Смольный одобрил изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, согласно которым на соответствующие льготы смогут претендовать те, кто прожил в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев. Ранее нужного статуса у них не было.

Как рассказал на совещании правительства 3 июня глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, сам знак «Жителю блокадного Ленинграда» был утвержден в 1989 году. При этом основанием для его вручения было подтверждение пребывания в осажденном городе продолжительностью не менее 4 месяцев. На тот момент речи не шло ни о каких льготах, однако в 1995 году лица, награжденные знаком, были приравнены к ветеранам войны, и для них были прописаны различные меры соцподдержки за счет федерального бюджета. С 2007 года им положена вторая пенсия по инвалидности.

В связи с тем, что на федеральном уровне 4-месячный порог снимать не намерены, был разработан проект изменений в городской закон. С 2020 года на те же льготы смогут претендовать те, кто родился или проживал в Ленинграде от 1 дня и более в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Им будет положена единовременная выплата в размере 3 тысяч рублей, путевки на оздоровительный отдых, бесплатный проезд в электричках и другие льготы. Инвалиды I группы будут получать 10 тысяч рублей в месяц, II – 7,5 тысяч, III – 5 тысяч. Предполагается, что изменения коснутся не более тысячи человек. Это потребует дополнительных бюджетных расходов порядка 96 млн рублей.





