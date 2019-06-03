Петербургский НИИ хочет через суд защитить свою репутацию. От «Коммерсанта» требуют удалить статью о хищениях на контракте Минобороны

Петербургский научно-исследовательский институт «Масштаб» подал иск о защите деловой репутации к акционерному обществу «Коммерсантъ». Документ принят к рассмотрению, сообщают в Арбитражном суде Москвы.

Иск связан со статьёй «Воентелеком обрастает эпизодами», опубликованной в октябре прошлого года. Об этом 3 июня рассказал RNS директор правового департамента «Коммерсанта» Георгий Иванов.

В материале речь идёт о хищении при исполнении контракта с Минобороны. В частности, в статье говорится, что НИИ «Масштаб» и ЗАО «ИВК», по мнению проверяющих от Главной военной прокуратуры, существенно завысили стоимость проведённых работ и материалов. Компании к контракту на оснащение военных объектов телекоммуникационным оборудованием привлекло аффилированное с военным ведомством ОАО «Воентелеком».

Оборонный НИИ материальных претензий к газете не выдвигает. От «Коммерсанта» требуют опровергнуть изложенное в статье и удалить её с сайта. В редакции знакомятся с материалами.







Как следует из картотеки, иск подан 21 мая, через неделю суд возбудил производство по делу. Предварительное заседание и беседа со сторонами назначены на 15 июля.

НИИ «Масштаб» специализируется на системах связи специального и двойного назначения. Предприятие имеет лицензии ФСБ на работу со сведениями, составляющими гостайну, и на оказание услуг по защите гостайны. Расположено в Петербурге.

«Фонтанка» рассказывала, как основавшему НИИ профессору Евгению Давыдову за миллион евро предложили освободить от уголовной ответственности сына Александра, главу «Воентелекома».

Топ-менеджер «дочки» Минобороны был арестован в Москве в декабре 2017 года. Ему предъявлено обвинение в хищении 460 млн рублей при исполнении контракта для военного ведомства.

«Решальщика», предлагавшего ему свободу, приговорили к условному сроку. Он признал вину, в суде заявил, что миллион хотел пустить на благотворительность.