Трамп прилетел на обед к английской королеве на вертолёте

Президент США Дональд Трамп прилетел на встречу – обед с королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце – на вертолёте, сообщает BBC в «Твиттере».

President Trump arrives by helicopter at the gardens of Buckingham Palace#TrumpUKVisit latest updates: https://t.co/90Lr9ihCa7 pic.twitter.com/giqoZfHv7F — BBC News (UK) (@BBCNews) 3 июня 2019 г.







«Мы не увидим Дональда Трампа ещё пару часов, так как он и его семья обедают в Букингемском дворце с королевой, принцем Чарльзом, герцогиней Корнуолла и принцем Гарри», – сообщает телеканал.

Солдаты Королевской конной артиллерии встретили его двойным артиллерийским салютом в парке, прилегающем ко дворцу. Трамп вместе с принцем Чарльзом провели смотр королевских гвардейцев и отправились на обед с королевой.

Между тем пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что Трамп не будет проводить формальные переговоры с Терезой Мэй, которая уходит в отставку 6 июня.

Трамп прилетел в Европу на празднования 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.