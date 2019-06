Трамп прилетел на обед к английской королеве на вертолёте

Президент США Дональд Трамп прилетел на встречу – обед с королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце – на вертолёте, сообщает BBC в «Твиттере».

President Trump arrives by helicopter at the gardens of Buckingham Palace#TrumpUKVisit latest updates: https://t.co/90Lr9ihCa7 pic.twitter.com/giqoZfHv7F

— BBC News (UK) (@BBCNews) 3 июня 2019 г.