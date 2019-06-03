На Волхонском шоссе за 40 млн руб. обновят мост, сделанный из подручных материалов

В посёлке Александровская (Пушкинский район Санкт-Петербурга) капитальный ремонт ждёт мост у железнодорожного переезда рядом со станцией Александровская. Здесь по Волхонскому шоссе транспортный поток идёт не только в сам посёлок, но и в Пушкин и Павловск.

Как сообщает 3 июня пресс-служба КРТИ Санкт-Петербурга, мост останется двухполосным – по одной полосе для транспорта в каждую сторону. Но после ремонта у него появится пешеходный тротуар, с правой стороны в направлении к железнодорожной станции, – сейчас специального прохода для людей там нет. Высота и покрытие тротуаров запроектированы так, чтобы передвигаться по ним смогли все группы населения, в том числе маломобильные. Предусмотрены также особые решения, например тактильная плитка – плитка с выпуклостями, информирующими о направлении движения и опасных участков, для людей с плохим зрением.

Проектировщиком выступает ООО «Фундаментстрой», подрядчиком – ООО «ПромДорСтрой». Стоимость работ составляет, по данным КРТИ, 39 854 990 рублей 32 копейки.

Проектно-сметная документация предусматривает однопролётный мост рамной конструкции пролётом 4 метра из монолитного железобетона. Его полная длина – 13 метров. Будут заменены основные конструкции моста, а нынешние демонтируют. Обновятся фундамент, опоры моста, мостовое полотно и дорожная одежда, также подрядчику предстоит переложить инженерные коммуникации.







Работы начнутся после проведения всех согласовательных процедур. А завершить их планируется к 5 ноября 2019 года.

Мост этот был построен на Волхонском шоссе как временный в послевоенное время из подручных материалов. В 2001 году он перешёл на содержание СПб ГУП «Мостотрест» (ныне СПб ГБУ «Мостотрест»). Тогда же его усилили с помощью пролёта швеллера с подкосами из сдвоенных прокатных уголков.

Последнее обследование показало, что переправа не отвечает современным требованиям по грузоподъемности и долговечности. А на дорожном полотне зафиксированы колейность и мелкие трещины.