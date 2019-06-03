Setl Group организовал праздник с посадкой деревьев в Мурино

Setl Group

1 июня, в День защиты детей, в «GreenЛандии-2» прошел семейный праздник GreenQuest. Все желающие вместе с малышами и детьми постарше соревновались в семейной эстафете. Рядом, на улице Шувалова, неравнодушные жители под руководством садовников и сотрудников Setl Group высаживали сирени и рябины.

Участникам GreenQuest нужно было пройти 5 этапов-станций. Это создание «ветряка», аквагрим, конкурс летних рисунков на асфальте, танцы с обручем и эстафета для всей семьи. Финалисты квеста получили памятные призы от холдинга Setl Group. Шоу талантов, увлекательная викторина, аниматоры в ярких костюмах не давали заскучать малышам и их родителям.

Другим важным событием GreenQuest стал субботник. В течение всего дня проводилась высадка деревьев на ул. Шувалова от ул. Графской до Ручьевского пр. Теперь 65 сиреней, 23 рябины, 10 яблонь и кизильник своей зеленью будут радовать глаз. За ними в течение 2 лет будут ухаживать профессиональные садовники: поправлять растяжки и деревья, отклонившиеся от оси, подсыпать грунт, обрабатывать против вредителей.

В конце мая Setl Group также посадил деревья и кустарники в «GreenЛандии». 55 кустов сирени, а также спирея и остролистные клены появились на участке бульвара Менделеева от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. А во дворе домов на Воронцовском бульваре 8, бульваре Менделеева 20 и 22 и ул. Шувалова 7 вместо неприжившихся елей заняли 18 взрослых сосен.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations