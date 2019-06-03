Секс без согласия партнёра в Финляндии будет считаться изнасилованием

Новое правительство Финляндии изменит определение изнасилования в уголовном кодексе. Этот пункт содержится в опубликованной 3 июня правительственной программе.

Как пишет Yle, главной характеристикой изнасилования станет не применение насилия или угроз, а отсутствие согласия партнера на половой акт. Соответствующая гражданская инициатива собрала осенью прошлого года более 50 тысяч подписей (именно такое число требуется для того, чтобы парламент рассмотрел вопрос).

Также будет увеличено минимальное наказание за сексуальные преступления в отношении детей и пересмотрены условия освобождения особо опасных заключённых.

Кроме того, в Финляндии планируют составить программу по борьбе с насилием в отношении женщин, в которую войдёт, в частности, ужесточение законодательства, касающегося запрета на приближение.

В соседней Швеции закон об обязательном согласии на секс вступил в силу 1 июля 2018 года.





