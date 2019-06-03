Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +25
$ 65.55р
73.22р
18:03 03.06.2019
Расширенный поиск

Финляндия
03.06.2019 15:33
Печать

Секс без согласия партнёра в Финляндии будет считаться изнасилованием

Новое правительство Финляндии изменит определение изнасилования в уголовном кодексе. Этот пункт содержится в опубликованной 3 июня правительственной программе.

Как пишет Yle, главной характеристикой изнасилования станет не применение насилия или угроз, а отсутствие согласия партнера на половой акт. Соответствующая гражданская инициатива собрала осенью прошлого года более 50 тысяч подписей (именно такое число требуется для того, чтобы парламент рассмотрел вопрос).

Также будет увеличено минимальное наказание за сексуальные преступления в отношении детей и пересмотрены условия освобождения особо опасных заключённых.

Кроме того, в Финляндии планируют составить программу по борьбе с насилием в отношении женщин, в которую войдёт, в частности, ужесточение законодательства, касающегося запрета на приближение.

В соседней Швеции закон об обязательном согласии на секс вступил в силу 1 июля 2018 года.




Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
03.06.2019 17:38

Новые ипотечные возможности для «Нового Сертолово»

Комфорт загородной жизни и городские удобства сочетаются в малоэтажном проекте группы компаний «КВС» - «Новое Сертолово». Теперь квартиры в этой новостройке можно приобрести с помощью привлечения ипотечных средств у банка-партнера ВТБ.
ГК «КВС»
03.06.2019 17:31

В «Новое Сертолово» откроется пункт полиции

5 июня 2019 года в 11:00 в жилом комлексе «Новое Сертолово» состоится открытие участкового пункта полиции по адресу ул. Тихвинская, д. 6, корп.1.
Setl Group
03.06.2019 16:59

Setl Group во второй раз победил в общегородском забеге по ЗСД

Вероника Алексахина, сотрудница ЦРП «Петербургская Недвижимость», во второй раз стала победителем общегородского забега на 10,5 км в рамках ЗСД-феста.
Setl Group
03.06.2019 16:48

Жители «Чистого неба» посадили клены и сосны на Арцеуловской аллее

Добрососедский субботник состоялся 1 июня во дворах жилого комплекса «Чистое небо» на Арцеуловской аллее 23 к. 1 и 23 к. 2. Жители дома, сотрудники холдинга Setl Group и управляющей компании вместе убрали территорию и высадили на участке деревья и кустарники разных пород.
СРО А «Объединение строителей СПб»
03.06.2019 16:33

Представители «Объединения строителей СПб» покорили ЗСД

Представители «Объединения строителей СПб» второй год подряд принимают участие в велопробеге по Западному скоростному диаметру в рамках проведения Фестиваля ЗСД.
Setl Group
03.06.2019 15:10

Setl Group организовал праздник с посадкой деревьев в Мурино

1 июня, в День защиты детей, в «GreenЛандии-2» прошел семейный праздник GreenQuest. Все желающие вместе с малышами и детьми постарше соревновались в семейной эстафете. Рядом, на улице Шувалова, неравнодушные жители под руководством садовников и сотрудников Setl Group высаживали сирени и рябины.
фото предоставлено компанией LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 14:51

Год спустя: как выглядит спортивный комплекс школы №76 Выборгского района

В 2018 году в рамках подготовки к учебному году была выполнена реконструкция спортивного комплекса школы №76 петербургским девелопером LEGENDA. Учебный год подошел к концу, и мы решили проверить, в каком состоянии сегодня находится площадка, а также подготовили небольшой фотоотчет.
ГК «КВС»
03.06.2019 14:39

«КВС» и два крупнейших банка подпишут соглашения о сотрудничестве

УК «КВС» в рамках Петербургского международного экономического форума начнет сотрудничать с крупнейшими банками страны - ВТБ и Сбербанком.
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
03.06.2019 13:31

«Строительный трест» поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

1 июня «Строительный трест» принял участие в ежегодном благотворительном Зеленом марафоне, который прошел в парке 300-летия Петербурга.
«Аквилон Инвест»
03.06.2019 10:22

Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

На участке строительства II очереди ЖК All Inclusive на Старорусском проспекте в Шушарах началось устройство свайного поля. Комплекс возводит холдинг «Аквилон Инвест».
LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 09:59

«Иметь собственное машиноместо в паркинге – естественная потребность современного жителя мегаполиса»

Все чаще девелоперы предлагают своим клиентам машиноместа в подземном или отдельно стоящем паркинге на территории жилого комплекса, призывая будущих жителей подумать и о комфорте для своей машины, и для своих соседей, отказавшись от парковки во дворе.
ГК «РосСтройИнвест»
03.06.2019 09:00

РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

В этом году исполнилось 18 лет компании, с которой началась история ГК «РосСтройИнвест». Своё совершеннолетие холдинг встречает в обновлённом корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании.