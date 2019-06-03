«Астория» ради ПМЭФ «отгрызла» у водителей одну полосу Большой Морской улицы

Гостиница «Астория» огородила дорожный карман для парковки автомобилей на Большой Морской красным шатром. Проезжую часть сузили ради Петербургского международного экономического форума. Об этом «Фонтанке» 3 июня сообщили представители гостиницы.

«Это часть подготовки к форуму, делается по запросу гостей, больше ничего сказать не могу», – коротко сообщили «Фонтанке» в PR-отделе «Астории». Какие-либо другие сведения, в частности о наличии разрешения от ГИББД, представители отеля предоставить отказались. В инспекции «Фонтанке» пообещали предоставить сведения о разрешении позднее.

Напомним, что Международный экономический форум в Петербурге пройдет 6–8 июня. Американский посол и представители компаний из США собираются проигнорировать мероприятие из-за ситуации вокруг компании Baring Vostok и задержания бизнесмена Майкла Калви.





