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Город
03.06.2019 15:25
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«Астория» ради ПМЭФ «отгрызла» у водителей одну полосу Большой Морской улицы

Гостиница «Астория» огородила дорожный карман для парковки автомобилей на Большой Морской красным шатром. Проезжую часть сузили ради Петербургского международного экономического форума. Об этом «Фонтанке» 3 июня сообщили представители гостиницы.

Алина Циопа

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«Это часть подготовки к форуму, делается по запросу гостей, больше ничего сказать не могу», – коротко сообщили «Фонтанке» в PR-отделе «Астории». Какие-либо другие сведения, в частности о наличии разрешения от ГИББД, представители отеля предоставить отказались. В инспекции «Фонтанке» пообещали предоставить сведения о разрешении позднее.

Напомним, что Международный экономический форум в Петербурге пройдет 6–8 июня. Американский посол и представители компаний из США собираются проигнорировать мероприятие из-за ситуации вокруг компании Baring Vostok и задержания бизнесмена Майкла Калви.



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