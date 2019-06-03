За 2 года в Петербурге планируют отремонтировать 50 фонтанов. Расходы могут составить до 2 млрд рублей

Смольный может провести очередной тур голосования за фонтаны, которые должны быть отремонтированы в первую очередь. За 2 года в порядок должны привести 50 объектов.

Амбициозную задачу на 2-летнюю перспективу поставил врио губернатора Александр Беглов в ходе совещания 3 июня. Вице-губернатор Максим Шаскольский уточнил, что программу разделят, приоритетными будут адреса в общественных пространствах, а не внутридворовые. Может быть проведен очередной тур голосования среди горожан. В перечень планируют включить, в частности, сквер композитора Андрея Петрова и Румянцевский сад.

Напомним, в начале весны Смольный провел голосование. В ходе него горожане выбирали фонтаны, которые будут отремонтированы в текущем году за счет образовавшейся экономии Водоканала. Победили конструкция в саду 30-летия Октября, фонтаны в Любашинском саду и «Мальчик и гуси» в Приморском районе. В опросе приняли участие более 100 тысяч горожан.

Напомним, ранее за счет бюджета ежегодно ремонтировали один, максимум два фонтана в год. Это, рассказывал Водоканал, привело к тому, что из 105 фонтанов и фонтанных комплексов в восстановлении нуждаются 55.





