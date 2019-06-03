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Общество
03.06.2019 15:16
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«Не существует и никогда не существовал». Вселенский патриарх Варфоломей высказался по поводу Киевского патриархата

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил на встрече с украинскими журналистами, что на Украине никогда не существовало Киевского патриархата.

«Так называемый "Патриархат Киева" не существует и никогда не существовал», — цитирует Варфоломея Lenta.ru 3 июня.

Патриарх также считает, что управлять украинской церковью может только глава новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. Кроме того, он заявил, что предоставление томоса об автокефалии не имеет политической подоплёки.

«Это было пастырской озабоченностью тем, что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», — считает он.



Напомним, ПЦУ признала нелегитимными все указы Киевского патриархата, выпущенные после обретения автокефалии. Епифаний напомнил, что УПЦ КП перестала существовать после Объединительного собора 15 декабря 2018 года, на котором раскольнические церкви Украины объединились в новую структуру, и стала Киевской митрополией ПЦУ.

24 мая Епифаний сообщил, что синод ПЦУ не смог убедить Филарета, что его церкви больше не существует, поскольку УПЦ КП легла в основу новой. Почетный патриарх единственный из присутствующих отказался присягнуть на верность уставу.

Справка:

Отношения РПЦ и ПЦУ разорваны, в декабре 2018 года представители неканонических церквей Украины провели объединительный съезд, в январе 2019-го принят томос о предоставлении автокефалии. Вселенский патриархат отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с Филарета. РПЦ также объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем, а в раскольники записан и Вселенский патриарх Варфоломей, давший ПЦУ автокефалию.

Филарет, в миру Михаил Денисенко, — Герой Украины, почетный патриарх Православной церкви Украины. Давний сторонник независимости от Москвы. В РПЦ предан анафеме.

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