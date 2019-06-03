Дворец - не место для торговли. Рождественскую ярмарку опять не пустили к Эрмитажу

Чиновники и депутаты не стали рассматривать перенос рождественской ярмарки на Дворцовую площадь из-за позиции Михаила Пиотровского. Переезд с Пионерской площади — уже прорыв, уверен бизнес.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Посвятить первое июньское заседание отнюдь не летней теме комиссию по экономике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга вдохновили чиновники Смольного. Сейчас власти Северной столицы готовят единую систему пешеходных новогодних пространств в центре города и решили выслушать мнение депутатов об одном из ключевых мероприятий — рождественской ярмарке.

В последние годы она проводилась на Пионерской площади. Но этот вариант был больше удобен властям, чем населению, задал направление дискуссии вице-губернатор Евгений Елин. А раз меньше людей заходит, то и бизнес зарабатывает меньше, а значит, страдает городской бюджет. «Чем дальше от центра, тем меньше средств от спонсоров», – отметил он.

В этом году Смольный решил сделать хорошо всем: найти торговцам более интересное место и сдать его сразу на три года, чтобы они смогли окупить затраты на оборудование.

Пионерская площадь, действительно, не слишком популярна, признала замглавы комитета по развитию предпринимательства Лидия Громова. В опросе, проведенном Петербургским информационно-аналитическим центром, за нее проголосовало лишь 9% респондентов. Зато 55% выступили за проведение ярмарки на Дворцовой площади.







Результаты исследования Смольного не совпали с мнением читателей «Фонтанки». Так, за Дворцовую площадь высказалось всего 16%, что немногим больше, чем за площадь Островского (15%) и Пионерскую площадь (14%). Больше всего голосов (21%) было отдано Конюшенной площади. Столько же предложили превратить весь центр в ярмарочное пространство. Но 26% респондентов заявили, что городская ярмарка не нужна вовсе.

Среди альтернативных вариантов, которые чиновники предложили на рассмотрение депутатов, оказались площадь Островского, Конюшенная площадь и Конногвардейский бульвар. Но как быть с волеизъявлением петербуржцев, поинтересовался депутат Константин Чебыкин. Тем более что в период новогодних каникул Дворцовая площадь, украшенная только елкой, выглядит пустовато и одиноко.

Размещение ярмарки возле Эрмитажа соответствовало бы европейской традиции. В Вене, например, такое мероприятие проходит на территории дворцов, в Москве на Красной площади организован каток, а ярмарка – неподалеку, на Охотном ряду. Но в этом году Дворцовую площадь не стали рассматривать из-за отрицательной позиции главы Эрмитажа, пояснила Лидия Громова. «Пиотровский еле разрешает «Алые паруса», они считают, что концерты будут разрушать здание», – сказала она.

Представителей главного музея Петербурга на заседании не было. Но их доводы вызвался представить комитет по культуре. На Дворцовой площади 31 декабря встречают Новый год. Торговые павильоны помешают массовым гуляньям, а значит, городу придется искать другую площадку для концерта. Кроме того, в новогодние каникулы у Эрмитажа высокий сезон, а из-за торговых рядов нельзя будет обеспечить сквозной проход из главного здания в Генеральный штаб. «Что касается оформления, сейчас мы вместе с комитетом по развитию туризма прорабатываем праздничную инсталляцию», – сказал заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин. Это будет интерактив без сцены, сказал он, но подробностей не уточнил. Ярмарку, по мнению комитета по культуре, следует проводить на Конюшенной площади, поскольку там можно «делать технические зоны во внутреннем дворе».

Руководство Эрмитажа не исключило, что еще раз подумает насчет размещения ярмарки в следующем году, обнадежила присутствовавших Лидия Громова. «Фонтанка» направила запрос в музей с просьбой уточнить свое видение, но на момент публикации комментария не получила.

Но у Дворцовой площади нашелся еще один оппонент в лице КГИОП. Ведомство также выступает против площади Островского, к остальным предложенным площадкам у ведомства претензий нет, рассказала депутатам его представитель.

А вот комитет имущественных отношений и комитет по благоустройству предложили взять количеством. «Мы перешли от концепции точечных ярмарок к единому пространству», – рассказал глава КИО Валерий Калугин. По его словам, в ближайшее время КИО определится с местами организации таких пространств, а потом вместе с потребительским блоком будет думать над их наполнением. «Надо, чтоб было разнообразие, а не везде одни блины», – пояснил он.

В предварительной схеме, которую продемонстрировала замглавы комблага Лариса Канунникова, речь идет о Невском проспекте и прилегающих улицах и площадях, в том числе площади Островского, Думской улице, Малой Садовой улице, Кленовой улице, Большой Морской улице, Малой Конюшенной улице и набережной канала Грибоедова.

Почему в список не попала популярная Новая Голландия, поинтересовался депутат Константин Чебыкин. «Это территория частного инвестора. Они делают сами, и получше нас», – отозвался Валерий Калугин.

Бизнес и общественные объединения, представителей которых тоже позвали на заседание, единогласно высказались за Конюшенную площадь. «Дворцовая площадь — это сакральное место, символ города. Но политика – искусство возможного. Поэтому Конюшенная – идеальный вариант», – заявил Ринат Евстигнеев, президент движения «Поколение Z». Туристы и жители должны попадать на ярмарку органично, просто гуляя по городу, считает глава объединения «Живой Питер» Андрей Ходыков. С этой точки зрения он тоже одобрил вариант Конюшенной площади.

Эта площадка уже зарекомендовала себя как фан-зона во время чемпионата миру по футболу, согласились исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков и председатель НП «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. По оценке председателя комитета по торговле Петербургской торгово-промышленной палаты Ольги Волковой, выручка ярмарочных торговцев на Конюшенной площади будет на 20 – 30% больше по сравнению с Пионерской.

Депутаты не смогли противостоять такому единодушию. В итоге участники комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству единогласно постановили рекомендовать Смольному провести Рождественскую ярмарку 2019/20 года на Конюшенной площади, а часть торговых рядов разместить на участке от Малой Садовой улицы до Манежной площади с выходом на Кленовую улицу. Но окончательную площадку предстоит утвердить чиновникам.

Идею не зацикливаться на одной площадке бизнес поддержал. «Если есть новые концепции с вовлечением всего центра, это интересно», – сказал Владимир Меньшиков. По его мнению, проводить в центре города ярмарку стоит не только на Рождество. «Есть есть другие поводы, давайте – четыре раза в год», – призвал он.

Но и с рождественской ярмаркой у Смольного могут возникнуть сложности. Сейчас для нее предусмотрена только Пионерская площадь, – для установки павильонов в других местах необходимы изменения в схеме размещения нестационарной торговли, пояснил Валерий Калугин. При этом на некоторых площадках уже разрешено стоять другим торговцам.

Не совсем ясно, сможет ли город отдать выбранную площадку бизнесу сразу на три года. «Сейчас место для размещения ярмарки отдается на 30 дней, то есть на время ее проведения», – сказал Валерий Калугин. Кроме того, пока город не определился, будет ли он при наличии нескольких площадок выбирать единого оператора или разыграет их как несколько лотов.

Также необходимо отметить, что пока Смольный на рождественской ярмарке не зарабатывает, а тратит. Так, в 2018 году на ее проведение он выделил 18,3 млн рублей. Оператором, выбранным по итогам конкурса, стало московское ООО «Центр дополнительного образования для школьников». Предприниматели установили 158 торговых павильонов с новогодними товарами из 12 стран и 17 регионов России. Хотя сами торговцы платят оператору за места, полностью затраты на организацию мероприятия это не окупает.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»