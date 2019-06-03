Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +25
$ 65.55р
73.22р
21:04 03.06.2019
Расширенный поиск

Город
03.06.2019 18:01
---
Печать

Дворец - не место для торговли. Рождественскую ярмарку опять не пустили к Эрмитажу

Чиновники и депутаты не стали рассматривать перенос рождественской ярмарки на Дворцовую площадь из-за позиции Михаила Пиотровского. Переезд с Пионерской площади — уже прорыв, уверен бизнес.

Дворец - не место для торговли. Рождественскую ярмарку опять не пустили к Эрмитажу

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Посвятить первое июньское заседание отнюдь не летней теме комиссию по экономике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга вдохновили чиновники Смольного. Сейчас власти Северной столицы готовят единую систему пешеходных новогодних пространств в центре города и решили выслушать мнение депутатов об одном из ключевых мероприятий — рождественской ярмарке.

В последние годы она проводилась на Пионерской площади. Но этот вариант был больше удобен властям, чем населению, задал направление дискуссии вице-губернатор Евгений Елин. А раз меньше людей заходит, то и бизнес зарабатывает меньше, а значит, страдает городской бюджет. «Чем дальше от центра, тем меньше средств от спонсоров», – отметил он.

В этом году Смольный решил сделать хорошо всем: найти торговцам более интересное место и сдать его сразу на три года, чтобы они смогли окупить затраты на оборудование.

Пионерская площадь, действительно, не слишком популярна, признала замглавы комитета по развитию предпринимательства Лидия Громова. В опросе, проведенном Петербургским информационно-аналитическим центром, за нее проголосовало лишь 9% респондентов. Зато 55% выступили за проведение ярмарки на Дворцовой площади.



Результаты исследования Смольного не совпали с мнением читателей «Фонтанки». Так, за Дворцовую площадь высказалось всего 16%, что немногим больше, чем за площадь Островского (15%) и Пионерскую площадь (14%). Больше всего голосов (21%) было отдано Конюшенной площади. Столько же предложили превратить весь центр в ярмарочное пространство. Но 26% респондентов заявили, что городская ярмарка не нужна вовсе.  

Среди альтернативных вариантов, которые чиновники предложили на рассмотрение депутатов, оказались площадь Островского, Конюшенная площадь и Конногвардейский бульвар. Но как быть с волеизъявлением петербуржцев, поинтересовался депутат Константин Чебыкин. Тем более что в период новогодних каникул Дворцовая площадь, украшенная только елкой, выглядит пустовато и одиноко.

Размещение ярмарки возле Эрмитажа соответствовало бы европейской традиции. В Вене, например, такое мероприятие проходит на территории дворцов, в Москве на Красной площади организован каток, а ярмарка – неподалеку, на Охотном ряду. Но в этом году Дворцовую площадь не стали рассматривать из-за отрицательной позиции главы Эрмитажа, пояснила Лидия Громова. «Пиотровский еле разрешает «Алые паруса», они считают, что концерты будут разрушать здание», – сказала она.

Представителей главного музея Петербурга на заседании не было. Но их доводы вызвался представить комитет по культуре. На Дворцовой площади 31 декабря встречают Новый год. Торговые павильоны помешают массовым гуляньям, а значит, городу придется искать другую площадку для концерта. Кроме того, в новогодние каникулы у Эрмитажа высокий сезон, а из-за торговых рядов нельзя будет обеспечить сквозной проход  из главного здания в Генеральный штаб. «Что касается оформления, сейчас мы вместе с комитетом по развитию туризма прорабатываем праздничную инсталляцию», – сказал заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин. Это будет интерактив без сцены, сказал он, но подробностей не уточнил. Ярмарку, по мнению комитета по культуре, следует проводить на Конюшенной площади, поскольку там можно «делать технические зоны во внутреннем дворе».

Руководство Эрмитажа не исключило, что еще раз подумает насчет размещения ярмарки в следующем году, обнадежила присутствовавших Лидия Громова. «Фонтанка» направила запрос в музей с просьбой уточнить свое видение, но на момент публикации комментария не получила.

Но у Дворцовой площади нашелся еще один оппонент в лице КГИОП. Ведомство также выступает против площади Островского, к остальным предложенным площадкам у ведомства претензий нет, рассказала депутатам его представитель.

А вот комитет имущественных отношений и комитет по благоустройству предложили взять количеством. «Мы перешли от концепции точечных ярмарок к единому пространству», – рассказал глава КИО Валерий Калугин. По его словам, в ближайшее время КИО определится с местами организации таких пространств, а потом вместе с потребительским блоком будет думать над их наполнением. «Надо, чтоб было разнообразие, а не везде одни блины», – пояснил он. 

В предварительной схеме, которую продемонстрировала замглавы комблага Лариса Канунникова, речь идет о Невском проспекте и прилегающих улицах и площадях, в том числе площади Островского, Думской улице, Малой Садовой улице, Кленовой улице, Большой Морской улице, Малой Конюшенной улице и набережной канала Грибоедова.

Почему в список не попала популярная Новая Голландия, поинтересовался депутат Константин Чебыкин. «Это территория частного инвестора. Они делают сами, и получше нас», – отозвался Валерий Калугин. 

Бизнес и общественные объединения, представителей которых тоже позвали на заседание, единогласно высказались за Конюшенную площадь. «Дворцовая площадь — это сакральное место, символ города. Но политика – искусство возможного. Поэтому Конюшенная – идеальный вариант», – заявил Ринат Евстигнеев, президент движения «Поколение Z». Туристы и жители должны попадать на ярмарку органично, просто гуляя по городу, считает глава объединения «Живой Питер» Андрей Ходыков. С этой точки зрения он тоже одобрил вариант Конюшенной площади. 

Эта площадка уже зарекомендовала себя как фан-зона во время чемпионата миру по футболу, согласились исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков и председатель НП «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. По оценке председателя комитета по торговле Петербургской торгово-промышленной палаты  Ольги Волковой, выручка ярмарочных торговцев на Конюшенной площади будет на 20 – 30% больше по сравнению с Пионерской.

Депутаты не смогли противостоять такому единодушию. В итоге участники комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству единогласно постановили рекомендовать Смольному провести Рождественскую ярмарку 2019/20 года на Конюшенной площади, а часть торговых рядов разместить на участке от Малой Садовой улицы до Манежной площади с выходом на Кленовую улицу. Но окончательную площадку предстоит утвердить чиновникам.

Идею не зацикливаться на одной площадке бизнес поддержал. «Если есть новые концепции с вовлечением всего центра, это интересно», – сказал Владимир Меньшиков. По его мнению, проводить в центре города ярмарку стоит не только на Рождество. «Есть есть другие поводы, давайте – четыре раза в год», – призвал он.

Но и с рождественской ярмаркой у Смольного могут возникнуть сложности. Сейчас для нее предусмотрена только Пионерская площадь, – для установки павильонов в других местах необходимы изменения в схеме размещения нестационарной торговли, пояснил Валерий Калугин. При этом на некоторых площадках уже разрешено стоять другим торговцам. 

Не совсем ясно, сможет ли город отдать выбранную площадку бизнесу сразу на три года. «Сейчас место для размещения ярмарки отдается на 30 дней, то есть на время ее проведения», – сказал Валерий Калугин. Кроме того, пока город не определился, будет ли он при наличии нескольких площадок выбирать единого оператора или разыграет их как несколько лотов.

Также необходимо отметить, что пока Смольный на рождественской ярмарке не зарабатывает, а тратит. Так, в 2018 году на ее проведение он выделил 18,3 млн рублей. Оператором, выбранным по итогам конкурса, стало московское ООО «Центр дополнительного образования для школьников». Предприниматели установили 158 торговых павильонов с новогодними товарами из 12 стран и 17 регионов России. Хотя сами торговцы платят оператору за места, полностью затраты на организацию мероприятия это не окупает.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
03.06.2019 18:54

Сотрудники Группы «Эталон» приняли участие в Фестивале ЗСД

1 июня состоялось одно из самых ожидаемых спортивных событий этого лета – Фестиваль ЗСД – забег и велопробег по скоростной трассе Санкт-Петербурга, в котором Группа «Эталон» выступила официальным партнером.
ГК «КВС»
03.06.2019 17:38

Новые ипотечные возможности для «Нового Сертолово»

Комфорт загородной жизни и городские удобства сочетаются в малоэтажном проекте группы компаний «КВС» - «Новое Сертолово». Теперь квартиры в этой новостройке можно приобрести с помощью привлечения ипотечных средств у банка-партнера ВТБ.
ГК «КВС»
03.06.2019 17:31

В ЖК «Новое Сертолово» откроется пункт полиции

5 июня 2019 года в 11:00 в жилом комлексе «Новое Сертолово» состоится открытие участкового пункта полиции по адресу ул. Тихвинская, д. 6, корп.1.
Setl Group
03.06.2019 16:59

Setl Group во второй раз победил в общегородском забеге по ЗСД

Вероника Алексахина, сотрудница ЦРП «Петербургская Недвижимость», во второй раз стала победителем общегородского забега на 10,5 км в рамках ЗСД-феста.
Setl Group
03.06.2019 16:48

Жители «Чистого неба» посадили клены и сосны на Арцеуловской аллее

Добрососедский субботник состоялся 1 июня во дворах жилого комплекса «Чистое небо» на Арцеуловской аллее 23 к. 1 и 23 к. 2. Жители дома, сотрудники холдинга Setl Group и управляющей компании вместе убрали территорию и высадили на участке деревья и кустарники разных пород.
СРО А «Объединение строителей СПб»
03.06.2019 16:33

Представители «Объединения строителей СПб» покорили ЗСД

Представители «Объединения строителей СПб» второй год подряд принимают участие в велопробеге по Западному скоростному диаметру в рамках проведения Фестиваля ЗСД.
Setl Group
03.06.2019 15:10

Setl Group организовал праздник с посадкой деревьев в Мурино

1 июня, в День защиты детей, в «GreenЛандии-2» прошел семейный праздник GreenQuest. Все желающие вместе с малышами и детьми постарше соревновались в семейной эстафете. Рядом, на улице Шувалова, неравнодушные жители под руководством садовников и сотрудников Setl Group высаживали сирени и рябины.
фото предоставлено компанией LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 14:51

Год спустя: как выглядит спортивный комплекс школы №76 Выборгского района

В 2018 году в рамках подготовки к учебному году была выполнена реконструкция спортивного комплекса школы №76 петербургским девелопером LEGENDA. Учебный год подошел к концу, и мы решили проверить, в каком состоянии сегодня находится площадка, а также подготовили небольшой фотоотчет.
ГК «КВС»
03.06.2019 14:39

«КВС» и два крупнейших банка подпишут соглашения о сотрудничестве

УК «КВС» в рамках Петербургского международного экономического форума начнет сотрудничать с крупнейшими банками страны - ВТБ и Сбербанком.
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
03.06.2019 13:31

«Строительный трест» поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

1 июня «Строительный трест» принял участие в ежегодном благотворительном Зеленом марафоне, который прошел в парке 300-летия Петербурга.
«Аквилон Инвест»
03.06.2019 10:22

Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

На участке строительства II очереди ЖК All Inclusive на Старорусском проспекте в Шушарах началось устройство свайного поля. Комплекс возводит холдинг «Аквилон Инвест».
LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 09:59

«Иметь собственное машиноместо в паркинге – естественная потребность современного жителя мегаполиса»

Все чаще девелоперы предлагают своим клиентам машиноместа в подземном или отдельно стоящем паркинге на территории жилого комплекса, призывая будущих жителей подумать и о комфорте для своей машины, и для своих соседей, отказавшись от парковки во дворе.