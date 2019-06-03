Глава Минэкономразвития рассказал Путину, что происходит с инфляцией в России

Инфляция в РФ прошла свой пик в марте на уровне 5,3% и сейчас начнет замедляться, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

«Инфляция достигла максимума в марте – 5,3%, но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнет замедляться», – сказал он.

Он отметил, что в целом статистика по макроэкономическим показателям в первом квартале оказалась «не очень хорошая», но это было ожидаемо. «Ряд решений (повышение НДС) в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали», – сказал он. Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.





