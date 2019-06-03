Цветы и духовые оркестры перекроют движение в центре Петербурга на несколько дней
Движение транспорта в центре Петербурга ограничат Фестиваль цветов и Международный фестиваль духовых оркестров. Также из-за них будет запрещена парковка на нескольких улицах.
Как сообщает 3 июня пресс-служба комитета транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением фестивалей будет перекрыто движение транспорта:
- с 00:00 7 июня до 23:00 13 июня – по Перинной линии;
- с 15:30 до 21:30 11 июня – по Думской улице;
- с 8:00 до 22:00 12 июня – по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой;
- с 11:00 до 15:00 12 июня – по улице Ломоносова от Думской улицы до Садовой улицы;
- с 12:00 до 15:00 12 июня – по Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
- с 13:50 до 15:30 12 июня – поэтапно по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади.
Помимо этого будет введен запрет остановки транспортных средств:
- с 8:00 5 июня до 23:59 6 июня – на Перинной линии;
- с 22:00 9 июня до 23:00 13 июня – в проезде от Певческого моста до Дворцовой площади, вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой;
- с 22:00 9 июня до 15:00 12 июня – на Думской улице;
- с 22:00 10 июня до 10:59 12 июня – на улице Ломоносова от Думской улицы до Садовой;
- с 22:00 10 июня до 11:59 12 июня – на Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта.