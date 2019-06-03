Цветы и духовые оркестры перекроют движение в центре Петербурга на несколько дней

Движение транспорта в центре Петербурга ограничат Фестиваль цветов и Международный фестиваль духовых оркестров. Также из-за них будет запрещена парковка на нескольких улицах.

Как сообщает 3 июня пресс-служба комитета транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением фестивалей будет перекрыто движение транспорта:

с 00:00 7 июня до 23:00 13 июня – по Перинной линии;

с 15:30 до 21:30 11 июня – по Думской улице;

с 8:00 до 22:00 12 июня – по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой;

с 11:00 до 15:00 12 июня – по улице Ломоносова от Думской улицы до Садовой улицы;

с 12:00 до 15:00 12 июня – по Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта;

с 13:50 до 15:30 12 июня – поэтапно по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади.







Помимо этого будет введен запрет остановки транспортных средств: