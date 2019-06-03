Год спустя: как выглядит спортивный комплекс школы №76 Выборгского района

фото предоставлено компанией LEGENDA Intelligent Development

В 2018 году в рамках подготовки к учебному году была выполнена реконструкция спортивного комплекса школы №76 петербургским девелопером LEGENDA. Учебный год подошел к концу, и мы решили проверить, в каком состоянии сегодня находится площадка, а также подготовили небольшой фотоотчет.



Отреставрированная спортивная площадка включала в себя стадион для бега, футбольное поле, баскетбольную площадку, специально отведенное место для прыжков в длину, турники и перекладины для выполнения упражнений, а также крытые трибуны для зрителей. Приехав сюда, мы убедились, что после года эксплуатации спортивный комплекс находится в отличном состоянии: покрытие целое, оборудование в исправном состоянии, и разметка видна отчетливо.

Вообще уровень спортивного объекта в целом зависит от качества спортивного оборудования и используемых покрытий, которые призваны сделать занятия спортом комфортными, защитить суставы спортсменов от ударных нагрузок. При этом они должны быть долговечными, не требовать сложного обслуживания, иметь привлекательный внешний вид.

Как рассказал эксперт в области спортивных покрытий Николай Боровиков, в качестве покрытий для пришкольных стадионов обычно используются самые экономичные решения: бесшовное покрытие из окрашенной резиновой крошки и искусственная трава с высотой ворса 20мм. Однако такие решения имеют определённые недостатки: цвет резинового покрытия со временем стирается, искусственная трава имеет низкие амортизационные свойства.

«Для спортивного комплекса школы №76 применены более качественные покрытия. Для беговых дорожек, волейбольной и баскетбольной площадок использовано двухслойное резино-каучуковое покрытие, которое помимо хороших амортизирующих свойств, обладает повышенной износостойкостью и привлекательным внешним видом. Мини-футбольное поле оснащено искусственной травой с высотой ворса 40мм. Наполнитель из резиновой крошки делает поле упругим, а игру комфортной», – отметил эксперт, добавив, что срок службы таких покрытий, в отличие от стандартных, составляет не менее 8 лет при условии интенсивной эксплуатации.



Вот как выглядит спортивный комплекс школы №76 сегодня.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development