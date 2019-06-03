В Павловске открылась фотовыставка, рассказывающая об ином отношении к инвалидности

В Музейно-выставочном комплексе ЦККД «Павловск» 3 июня открылась фотовыставка «Вепсский лес. Возвращение в Поместье Чибисов», рассказывающая о детях-инвалидах, которые благодаря волонтёрам учатся быть самостоятельными.

«Вепсский лес» – это проект благотворительной организации «Подорожник». Он существует с 2009 года. Тогда сотрудники благотворительной организации впервые отвезли ребят с инвалидностью, живущих в детском доме-интернате № 4 в Павловске, в настоящую деревню – Винницы Подпорожского района. Там дети, которые понятия не имели о том, как устроен мир за забором интерната, стали учиться самостоятельности: готовить еду, ходить в магазин и на почту, помогать товарищам, – всем тем вещам, которые обычные дети познают в семье, школе.

С тех пор поездки стали традиционными. А их летописцем стал Максим Бойков – профессиональный фотограф и лидер «Подорожника».

Как говорят организаторы выставки, «Вепсский лес. Возвращение в Поместье Чибисов» – это об ином отношении к инвалидности.

Отметим, что для организации экспозиции волонтёрам пришлось собирать средства, и благодаря неравнодушным людям деньги были найдены. Выставка с успехом уже прошла в Лофт-проекте «Этажи», теперь её можно увидеть до 21 июня в ЦККД «Павловск» (Павловск, Песчаный переулок, дом 5/13). Вход свободный.