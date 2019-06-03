Азербайджанская авиакомпания отказалась от десяти самолетов Boeing 737 MAX
Азербайджанская авиакомпания AZAL отказалась от контракта на покупку 10 самолетов Boeing 737 MAX стоимостью в $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«AZAL отказался от покупки десяти самолетов Boeing по соображениям безопасности», — сообщил глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.
10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 Max 8, который направлялся в Найроби. На борту находились 149 пассажиров, включая троих граждан России и восьмерых членов экипажа, никто из них не выжил. Эта катастрофа стала второй с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели авиакомпании Lion Air со 189 людьми на борту разбился возле Джакарты.
Справка:
Решение о приостановке полетов Boeing 737 Max 8 приняли власти ЕС и многих стран мира. По состоянию на 13 марта США и Канада остались единственными странами, которые продолжали эксплуатацию Boeing 737 Max 8, однако в итоге авиационные ведомства этих стран также ввели временный запрет на полеты этих самолетов. 14 марта полеты лайнеров Boeing 737 Max в российском воздушном пространстве запретила Росавиация.