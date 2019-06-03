Азербайджанская авиакомпания отказалась от десяти самолетов Boeing 737 MAX

Азербайджанская авиакомпания AZAL отказалась от контракта на покупку 10 самолетов Boeing 737 MAX стоимостью в $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«AZAL отказался от покупки десяти самолетов Boeing по соображениям безопасности», — сообщил глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 Max 8, который направлялся в Найроби. На борту находились 149 пассажиров, включая троих граждан России и восьмерых членов экипажа, никто из них не выжил. Эта катастрофа стала второй с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели авиакомпании Lion Air со 189 людьми на борту разбился возле Джакарты.





