«КВС» и два крупнейших банка подпишут соглашения о сотрудничестве

УК «КВС» в рамках Петербургского международного экономического форума начнет сотрудничать с крупнейшими банками страны – ВТБ и Сбербанком.

Так, 6 июня в рамках форума состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве с Банком ВТБ. Соглашение подпишут генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко и заместитель Президента – Председателя правления Банка ВТБ Денис Бортников. Предметом соглашения станет совместное развитие проектов жилищного строительства и иных проектов Группы компаний «КВС».

А на следующий день, 7 июня Генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко и председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо подпишут другое соглашение. Документ коснется совместного внедрения современных технологий и сервисов для розничных потребителей, развития партнерских программ в области розничного кредитования, инвестиционно-банковской деятельности и других направлений.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

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