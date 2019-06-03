Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +25
$ 65.55р
73.22р
18:04 03.06.2019
Расширенный поиск

Туризм
03.06.2019 16:24
Печать

В Шереметьево пассажиры минимум час, максимум — шесть ждут багаж, пока его носят грузчики за 45 тысяч в месяц

Один из самых загруженных аэрохабов Европы - столичный Шереметьево - уже три дня не справляется с доставкой багажа. В аэропорту говорят о возросшей нагрузке с началом лета, а грузчики рассказывают о низкой зарплате и массовых увольнениях.

В Шереметьево пассажиры минимум час, максимум — шесть ждут багаж, пока его носят грузчики за 45 тысяч в месяц

Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС

Первые жалобы пассажиров Шереметьево в соцсетях появились в выходные: "Ждем больше часа", "Почти три с половиной – а нет чемодана", "Пошел шестой час в ожидании багажа". Ситуация не улучшилась и в понедельник, так как и 3 июня продолжают публиковать свидетельства о проблемах.

ВИДЕО:

В аэропорту наличие затруднений признают. «Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. При этом система обработки и транспортировки багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме», – говорится в заявлении на сайте.



Однако вашим багажом занимаются грузчики, которые могут смотреть на ситуацию под другим углом.  Один из них на условиях анонимности рассказал «Фонтанке», что багажный коллапс стал следствием кадровых проблем в «Шереметьево Хэндлинг», которая и занимается сумками и чемоданами.

«Не хватает людей. И мало платят, поэтому многие ушли с работы. Увольнение по собственному желанию [написали] от 30 до 80 разом. И новые не приходят. Приходится выполнять работу сразу за десятерых». 

При этом на сайте hh.ru неделю назад размещено объявление от «Шереметьево Хэндлинг» о вакансии грузчика с зарплатой в 45 тысяч рублей на руки. «45 [тысяч рублей на руки] не выходит. С трудом 42», – заявил «Фонтанке» работник, отметив, что «тут присутствует сдельная оплата, но по всем подчетам [сейчас грузчики] должны получать около 100 тысяч, а никто столько не платит».

В компании  «Шереметьево Хэндлинг» «Фонтанке» не смогли дать оперативный комментарий. В пресс-службе аэропорта ответили, что «запрос в работе». 

В столичной транспортной прокуратуре «Фонтанке» рассказали, что по поводу ситуации в Шереметьево уже ведется проверка.

 «Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверяет соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, включая выдачу багажа», – рассказали в пресс-службе, не назвав даты публикации итогов. 

В Пулково «Фонтанке» сообщили, что никаких задержек с багажом в аэропорту не наблюдается (после установки самолета на место стоянки — через 25 – 40 минут, однако общих для всех правил нет).

Часовые ожидания багажа -  это не чисто российское явление. Буквально вчера, 2 июня, «багажный коллапс» случился  в Хельсинки

В таких случаях советуют летать налегке, то есть брать с собой только ручную кладь. При этом FrequentFlyers.ru нашел лайфхак — как не ждать багаж долго. Российское законодательство позволяет получить багаж потом. «Зарегистрированный багаж хранится в течение шести месяцев со дня направления владельцу зарегистрированного багажа уведомления о необходимости получения багажа, а в случае, если владелец зарегистрированного багажа не найден, – со дня прибытия воздушного судна в аэропорт», – говорится в приказе Минтранса РФ «Об утверждении Федеральных авиационных правил».

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"

Справка:

По итогам прошлого года столичный Шереметьево был включен в список самых загруженных аэропортов Европы, заняв 10-е место по версии делового издания Bloomberg. Пассажиропоток в этом аэрохабе всего за год вырос на 14,3%, до 45,9 миллиона человек.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
03.06.2019 17:38

Новые ипотечные возможности для «Нового Сертолово»

Комфорт загородной жизни и городские удобства сочетаются в малоэтажном проекте группы компаний «КВС» - «Новое Сертолово». Теперь квартиры в этой новостройке можно приобрести с помощью привлечения ипотечных средств у банка-партнера ВТБ.
ГК «КВС»
03.06.2019 17:31

В «Новое Сертолово» откроется пункт полиции

5 июня 2019 года в 11:00 в жилом комлексе «Новое Сертолово» состоится открытие участкового пункта полиции по адресу ул. Тихвинская, д. 6, корп.1.
Setl Group
03.06.2019 16:59

Setl Group во второй раз победил в общегородском забеге по ЗСД

Вероника Алексахина, сотрудница ЦРП «Петербургская Недвижимость», во второй раз стала победителем общегородского забега на 10,5 км в рамках ЗСД-феста.
Setl Group
03.06.2019 16:48

Жители «Чистого неба» посадили клены и сосны на Арцеуловской аллее

Добрососедский субботник состоялся 1 июня во дворах жилого комплекса «Чистое небо» на Арцеуловской аллее 23 к. 1 и 23 к. 2. Жители дома, сотрудники холдинга Setl Group и управляющей компании вместе убрали территорию и высадили на участке деревья и кустарники разных пород.
СРО А «Объединение строителей СПб»
03.06.2019 16:33

Представители «Объединения строителей СПб» покорили ЗСД

Представители «Объединения строителей СПб» второй год подряд принимают участие в велопробеге по Западному скоростному диаметру в рамках проведения Фестиваля ЗСД.
Setl Group
03.06.2019 15:10

Setl Group организовал праздник с посадкой деревьев в Мурино

1 июня, в День защиты детей, в «GreenЛандии-2» прошел семейный праздник GreenQuest. Все желающие вместе с малышами и детьми постарше соревновались в семейной эстафете. Рядом, на улице Шувалова, неравнодушные жители под руководством садовников и сотрудников Setl Group высаживали сирени и рябины.
фото предоставлено компанией LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 14:51

Год спустя: как выглядит спортивный комплекс школы №76 Выборгского района

В 2018 году в рамках подготовки к учебному году была выполнена реконструкция спортивного комплекса школы №76 петербургским девелопером LEGENDA. Учебный год подошел к концу, и мы решили проверить, в каком состоянии сегодня находится площадка, а также подготовили небольшой фотоотчет.
ГК «КВС»
03.06.2019 14:39

«КВС» и два крупнейших банка подпишут соглашения о сотрудничестве

УК «КВС» в рамках Петербургского международного экономического форума начнет сотрудничать с крупнейшими банками страны - ВТБ и Сбербанком.
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
03.06.2019 13:31

«Строительный трест» поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

1 июня «Строительный трест» принял участие в ежегодном благотворительном Зеленом марафоне, который прошел в парке 300-летия Петербурга.
«Аквилон Инвест»
03.06.2019 10:22

Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

На участке строительства II очереди ЖК All Inclusive на Старорусском проспекте в Шушарах началось устройство свайного поля. Комплекс возводит холдинг «Аквилон Инвест».
LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 09:59

«Иметь собственное машиноместо в паркинге – естественная потребность современного жителя мегаполиса»

Все чаще девелоперы предлагают своим клиентам машиноместа в подземном или отдельно стоящем паркинге на территории жилого комплекса, призывая будущих жителей подумать и о комфорте для своей машины, и для своих соседей, отказавшись от парковки во дворе.
ГК «РосСтройИнвест»
03.06.2019 09:00

РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

В этом году исполнилось 18 лет компании, с которой началась история ГК «РосСтройИнвест». Своё совершеннолетие холдинг встречает в обновлённом корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании.