В Шереметьево пассажиры минимум час, максимум — шесть ждут багаж, пока его носят грузчики за 45 тысяч в месяц

Один из самых загруженных аэрохабов Европы - столичный Шереметьево - уже три дня не справляется с доставкой багажа. В аэропорту говорят о возросшей нагрузке с началом лета, а грузчики рассказывают о низкой зарплате и массовых увольнениях.

Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС

Первые жалобы пассажиров Шереметьево в соцсетях появились в выходные: "Ждем больше часа", "Почти три с половиной – а нет чемодана", "Пошел шестой час в ожидании багажа". Ситуация не улучшилась и в понедельник, так как и 3 июня продолжают публиковать свидетельства о проблемах.

ВИДЕО:

В аэропорту наличие затруднений признают. «Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. При этом система обработки и транспортировки багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме», – говорится в заявлении на сайте.







Однако вашим багажом занимаются грузчики, которые могут смотреть на ситуацию под другим углом. Один из них на условиях анонимности рассказал «Фонтанке», что багажный коллапс стал следствием кадровых проблем в «Шереметьево Хэндлинг», которая и занимается сумками и чемоданами.

«Не хватает людей. И мало платят, поэтому многие ушли с работы. Увольнение по собственному желанию [написали] от 30 до 80 разом. И новые не приходят. Приходится выполнять работу сразу за десятерых».

При этом на сайте hh.ru неделю назад размещено объявление от «Шереметьево Хэндлинг» о вакансии грузчика с зарплатой в 45 тысяч рублей на руки. «45 [тысяч рублей на руки] не выходит. С трудом 42», – заявил «Фонтанке» работник, отметив, что «тут присутствует сдельная оплата, но по всем подчетам [сейчас грузчики] должны получать около 100 тысяч, а никто столько не платит».

В компании «Шереметьево Хэндлинг» «Фонтанке» не смогли дать оперативный комментарий. В пресс-службе аэропорта ответили, что «запрос в работе».

В столичной транспортной прокуратуре «Фонтанке» рассказали, что по поводу ситуации в Шереметьево уже ведется проверка.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверяет соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, включая выдачу багажа», – рассказали в пресс-службе, не назвав даты публикации итогов.

В Пулково «Фонтанке» сообщили, что никаких задержек с багажом в аэропорту не наблюдается (после установки самолета на место стоянки — через 25 – 40 минут, однако общих для всех правил нет).

Часовые ожидания багажа - это не чисто российское явление. Буквально вчера, 2 июня, «багажный коллапс» случился в Хельсинки.

В таких случаях советуют летать налегке, то есть брать с собой только ручную кладь. При этом FrequentFlyers.ru нашел лайфхак — как не ждать багаж долго. Российское законодательство позволяет получить багаж потом. «Зарегистрированный багаж хранится в течение шести месяцев со дня направления владельцу зарегистрированного багажа уведомления о необходимости получения багажа, а в случае, если владелец зарегистрированного багажа не найден, – со дня прибытия воздушного судна в аэропорт», – говорится в приказе Минтранса РФ «Об утверждении Федеральных авиационных правил».

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"