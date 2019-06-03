Олег Ли продлил контракт с питерским СКА

Нападающий Олег Ли подписал новый контракт до конца сезона-2019/20 с ХК СКА, сообщил клуб в Twitter.

СКА подписал новый контракт с Олегом Ли! Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона 2019/20. Напомним, Олег Ли перешел в армейскую команду перед началом сезона 2018/19, в составе СКА стал бронзовым призером чемпионатов России и КХЛ. pic.twitter.com/5RFKTOLZoW — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 июня 2019 г.







В прошедшем сезоне 28-летний россиянин провел 30 матчей за СКА и набрал 3 (2+1) очка. Олег Ли перешел в армейский клуб перед началом сезона 2018/19, в составе команды стал бронзовым призером чемпионатов России и КХЛ.

Напомним, после проигрыша СКА столичному ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина клуб покинули семь ведущих хоккеистов: Игорь Шестеркин, Никита Гусев, Павел Дацюк, Владислав Гавриков, Николай Прохоркин, Алексей Кручинин, Михаил Мальцев.