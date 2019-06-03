В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ГУМ. Красную площадь оцепили

Сообщение о заложенной бомбе оставило без посетителей крупнейший торговый центр ГУМ, который фасадом выходит на Красную площадь в центре Москвы. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсантъ».

Эвакуация прервала дискуссию, которая в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» проходит в ГУМе. Один из охранников заявил, что людей просят покинуть и саму площадь, также отданную под мероприятие. Сотрудники Росгвардии через мегафон просят уйти с Никольской, охранники рекомендуют обходить площадь через Зарядье.

В пресс-центре книжного фестиваля подтвердили эвакуацию, но уточнили, что сама ярмарка и концерт на Красной площади проходят планово.

«Говорят, что это просто плановая проверка. У нас всё на площади спокойно», – цитирует радиостанция «Говорит Москва» руководителя пресс-центра.

По словам очевидцев, концерт действительно продолжается, но за оцепление посетителей не пускают, и на площадь проходят только сотрудники ФСО.





