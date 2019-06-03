Россия увеличила экспорт нефти с начала года более чем на 4 процента

Россия увеличила экспорт нефти в январе—мае 2019 года на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 109,016 млн тонн, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), сообщает 3 июня RNS.

Экспорт нефти из РФ в мае составил 21,195 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе—мае вырос на 5,1% — до 102,053 млн тонн, в мае этот показатель составил 20,171 млн тонн. Экспорт нефти в ближнее зарубежье в январе—мае снизился на 7,8% и составил 6,963 млн тонн, в мае Россия экспортировала в ближнее зарубежье 1,024 млн тонн нефти.

Поставки нефти в дальнее зарубежье, включая транзитные ресурсы, увеличились на 5% — до 110,163 млн тонн, в мае поставки составили 21,827 млн тонн. Суммарные поставки нефти из РФ с учетом транзитных ресурсов составили в январе—мае 117,126 млн тонн, а в мае — 22,851 млн тонн.





