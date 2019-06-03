«Фитилёк-то притуши, коптит». Tinder раздевается перед ФСБ
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Что такое Tinder, насколько он популярен?
Мобильное приложение Tinder (с английского «фитиль» или «запал») для романтических знакомств от американской компании Match Group появилось в 2012 году как «гетеросексуальный» вариант сервиса Grinder (предназначен для романтических знакомств представителей сексуальных ориентаций, отличных от гетеросексуальной). Сервис позволяет искать партнёров по заданным параметрам и геолокации. Аккаунт привязывается к номеру мобильного телефона пользователя.
В мире насчитывается около 8 тысяч ресурсов для интернет-знакомств, среди которых очень много нишевых, ориентирующихся в том числе на вероисповедание, политические взгляды и пр. Однако Tinder по частоте запросов в интернете находится на втором месте после сервиса Badoo, согласно рейтингу аналитического сервиса SEMrush. В 2018 году сообщалось, что Tinder пользуются более 50 миллионов человек и их число постоянно растёт. По данным Mamba (российский аналог Tinder), суточная аудитория знакомств в России составляет около 3 миллионов человек, доля Tinder в этом перечне – порядка 30%. Как пишет портал VC.ru, среднестатистический российский пользователь проводит в Tinder 77 минут в сутки. В среднем пользователи Tinder заходят в приложение 11 раз в день. Самая большая доля, 45% пользователей сервиса, – молодые люди от 25 до 34 лет.
2 Что с Tinder сделал Роскомнадзор?
Интернет-регулятор сообщил, что внёс сервис в Реестр организаторов распространения информации. Это список интернет-игроков, которые по закону Яровой обязаны в течение полугода хранить переписку своих пользователей и предоставлять к ней доступ по требованию спецслужб, в том числе к содержимому личной переписки с приватными аудио-, видео- и другими материалами.
3 Кому от этого хорошо?
Государство объясняет необходимость предоставления таких данных соображениями безопасности, как для себя, т. е. государства, так и для своих граждан. В момент законодательной фиксации правил их авторы неоднократно ссылались на борьбу с терроризмом.
«По удивительному стечению обстоятельств в реестре фигурируют в основном российские компании, – уточнил «Фонтанке» исполнительный директор сервиса знакомств Mamba Ярослав Сергеев. – В результате складывается абсурдная ситуация, когда российские компании на российском рынке обязывают соблюдать законы и нести связанные с этим значительные расходы. А западные компании могут эти законы не выполнять. Включение Tinder в реестр – это лишь крошечный шаг в отказе от этой вредоносной политики. Это может быть первым звоночком, что кто-то наверху обратил внимание на этот абсурд».
4 Кому от этого плохо?
Правозащитники утверждают, что требования раскрывать приватные переписки и персональные данные граждан противоречат гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина. Теоретически предоставление спецслужбам доступа к личной переписке и приватному контенту может быть использовано для цензуры и давления на граждан. «Информация о готовности сотрудничать с властями на аудиторию сервисов никак вообще не влияет», – уверен Ярослав Сергеев.
5 Приватные знакомства в Tinder – больше не приватные?
Непонятно. Нет комментария от самой компании Tinder. Роскомнадзор утверждает, что «компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения». Однако закон предписывает поэтапное предоставление информации. Первым этапом интернет-компании должны рассказать о себе.
Ранее Роскомнадзор уже вносил в соответствующий реестр интернет-компании, которые позже заявляли, что на сотрудничество не соглашались. «В России был кейс с защищённым швейцарским мессенджером Threema, который так же был внесён в реестр. Потом мы получили разъяснения от службы этого мессенджера, что они отказались предоставлять российским властям чувствительную информацию о своих пользователях. Возможно, здесь точно такой же кейс. Не факт, что Tinder знает, что теперь он обязан следить за своими юзерами и передавать эти данные в ФСБ», – прокомментировал ситуацию «Фонтанке» руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк. «Сотрудничество в рамках текущих законов подразумевает прямое подключение спецслужб к каналам передачи данных, причем четко регламентировано, что никто не должен знать о фактах обращения к данным», – уточняет шеф Mamba.
6 Как долго Tinder может скрывать о государства приватность своих пользователей?
Неизвестно. На сайте Tinder уточняется, что компания «может раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: исполнять судебные решения, оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству) или для защиты безопасности пользователя». Опыт мессенджера Telegram показывает: попадание в реестр ОРИ не означает утрату приватности юзеров. Спустя год после начала блокировок мессенджера за отказ предоставления доступа к персональным данным и перепискам своих пользователей этот «защищённый» сервис продолжает работать, что признал и глава Роскомнадзора Александр Жаров.
До сих пор СМИ не сообщали о фактах раскрытия персональных данных Tinder в других странах.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»