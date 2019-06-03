«Фитилёк-то притуши, коптит». Tinder раздевается перед ФСБ

1 Что такое Tinder, насколько он популярен?



Мобильное приложение Tinder (с английского «фитиль» или «запал») для романтических знакомств от американской компании Match Group появилось в 2012 году как «гетеросексуальный» вариант сервиса Grinder (предназначен для романтических знакомств представителей сексуальных ориентаций, отличных от гетеросексуальной). Сервис позволяет искать партнёров по заданным параметрам и геолокации. Аккаунт привязывается к номеру мобильного телефона пользователя.

В мире насчитывается около 8 тысяч ресурсов для интернет-знакомств, среди которых очень много нишевых, ориентирующихся в том числе на вероисповедание, политические взгляды и пр. Однако Tinder по частоте запросов в интернете находится на втором месте после сервиса Badoo, согласно рейтингу аналитического сервиса SEMrush. В 2018 году сообщалось, что Tinder пользуются более 50 миллионов человек и их число постоянно растёт. По данным Mamba (российский аналог Tinder), суточная аудитория знакомств в России составляет около 3 миллионов человек, доля Tinder в этом перечне – порядка 30%. Как пишет портал VC.ru, среднестатистический российский пользователь проводит в Tinder 77 минут в сутки. В среднем пользователи Tinder заходят в приложение 11 раз в день. Самая большая доля, 45% пользователей сервиса, – молодые люди от 25 до 34 лет.