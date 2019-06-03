Гендиректор WADA: «РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией»

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией. Фраза прозвучала на встрече с гендиректором РУСАДА Юрием Ганусом.

«Все мы многое поняли. РУСАДА в какой-то степени само себя восстановило, само себя построило. Теперь РУСАДА – полностью независимый орган, это важно. Генеральный директор РУСАДА – независимая фигура, он прибыл из области финансов, и теперь нет конфликта интересов», – сказал Ниггли.

Видеозапись выступления опубликована в Сети 3 июня.

«Все это привело к тому, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией. Мы не должны быть наивными, потому что многие вещи меняются, мы должны оставаться начеку, должны смотреть, как РУСАДА будет развиваться. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы РУСАДА было независимым. Пока нас все устраивает», – добавил гендиректор WADA.

В ноябре 2015 года РУСАДА признали не соответствующим требованиям WADA. Через два года этот статус был продлён. И лишь 20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. 22 января исполком WADA подтвердил восстановление РУСАДА в правах. Ганус был утвержден генеральным директором РУСАДА в августе 2017 года. Интервью с ним читайте на «Фонтанке».





