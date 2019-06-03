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Власть
03.06.2019 13:57
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Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьер-министра Великобритании

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон 3 июня объявил о том, что начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Настало время поверить в самих себя и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии", – заявил Джонсон в видеозаписи, размещенной на его странице в Twitter, где он выразил надежду на поддержку сторонников.

 



 

В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.

Кроме Джонсона, о желании побороться за пост премьера объявили, в частности, министр иностранных дел и лидер лейбористов Джереми Хант, а также министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Справка:

Напомним, что Борис Джонсон известен своими провокационными высказываниями и экстравагантными выходками на международной арене. В частности, во время посещения бывшей колонии Великобритании Бирмы он зашел в буддистский храм, где прочитал стих "По дороге в Мандалай" Редьярда Киплинга со словами о том, что храмы призывают вернуться британского солдата. Кроме того, он однажды раскритиковал китайскую культуру, назвав ее «имитацией». Помимо этого объектом его критики стал и Евросоюз, методы которого он сравнивал с политикой гитлеровской Германии. Неоднозначные отношения у политика были и с Россией. Во время пребывания на посту мэра Лондона он принимал Масленицу, назвав русскую культуру «фантастической». Он также выражал одобрение действий России в Сирии в вопросе борьбы с терроризмом. Однако Джонсон сравнивал Путина с героем книг о Гарри Потере Добби, ЧМ в России с Олимпиадой в Третьем рейхе, а также политик поддерживал сплочение международного сообщества против России. Неплохие отношения у Бориса Джонсона сложились с президентом США Дональдом Трампом, который назвал его прекрасным вариантом на посту британского премьера.

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