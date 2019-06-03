Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьер-министра Великобритании
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон 3 июня объявил о том, что начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
"Настало время поверить в самих себя и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии", – заявил Джонсон в видеозаписи, размещенной на его странице в Twitter, где он выразил надежду на поддержку сторонников.
Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK
— Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 июня 2019 г.
В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.
Кроме Джонсона, о желании побороться за пост премьера объявили, в частности, министр иностранных дел и лидер лейбористов Джереми Хант, а также министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.
Справка:
Напомним, что Борис Джонсон известен своими провокационными высказываниями и экстравагантными выходками на международной арене. В частности, во время посещения бывшей колонии Великобритании Бирмы он зашел в буддистский храм, где прочитал стих "По дороге в Мандалай" Редьярда Киплинга со словами о том, что храмы призывают вернуться британского солдата. Кроме того, он однажды раскритиковал китайскую культуру, назвав ее «имитацией». Помимо этого объектом его критики стал и Евросоюз, методы которого он сравнивал с политикой гитлеровской Германии. Неоднозначные отношения у политика были и с Россией. Во время пребывания на посту мэра Лондона он принимал Масленицу, назвав русскую культуру «фантастической». Он также выражал одобрение действий России в Сирии в вопросе борьбы с терроризмом. Однако Джонсон сравнивал Путина с героем книг о Гарри Потере Добби, ЧМ в России с Олимпиадой в Третьем рейхе, а также политик поддерживал сплочение международного сообщества против России. Неплохие отношения у Бориса Джонсона сложились с президентом США Дональдом Трампом, который назвал его прекрасным вариантом на посту британского премьера.