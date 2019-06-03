Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьер-министра Великобритании

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон 3 июня объявил о том, что начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Настало время поверить в самих себя и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии", – заявил Джонсон в видеозаписи, размещенной на его странице в Twitter, где он выразил надежду на поддержку сторонников.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 июня 2019 г.







В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.

Кроме Джонсона, о желании побороться за пост премьера объявили, в частности, министр иностранных дел и лидер лейбористов Джереми Хант, а также министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.