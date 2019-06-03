Зеленский назначил экс-президента Украины Кучму представителем в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

"5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины", – цитирует слова Зеленского пресс-служба президента Украины на официальном сайте.

Зеленский заявил, что Киев имеет конкретные предложения и новые решения по Донбассу."У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", – сказал он.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности – один из главных вопросов", – сказал Леонид Кучма. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Кучма в октябре прошлого года завершил работу в качестве представителя Киева на переговорах по Донбассу в Минске. которую вёл с 2014 года.





