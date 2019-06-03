Разворот на квадроцикле не удался. В Ленобласти погиб 50-летний мужчина

Немолодой квадроциклист погиб в Ленинградской области – это как минимум третья смерть за сезон.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Киришскому району, 2 июня около 19:40 на 77-м километре дороги Зуево – Новая Ладога 50-летний мужчина на квадроцикле (мотовездеходе) Stels FTV 600JT без государственных регистрационных знаков совершил опрокидывание на прямом участке дороги. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Мужчина ехал без защитной экипировки и шлема. По словам очевидцев, он пытался развернуться на большой скорости, но не справился с управлением и перевернулся.







Неаккуратное управление квадроциклами или багги чревато фатальными последствиями не только для окружающих, но и для их водителей. Так, поворот под слишком острым углом или на высокой скорости может вызвать опрокидывание. А при опрокидывании квадроцикл гораздо опаснее, чем, например, мотоцикл. Опытный мотоциклист в случае ДТП может спрыгнуть со своего транспортного средства, а покинуть водительское кресло квадроцикла при опрокидывании практически невозможно.

Именно в квадроциклах-перевёртышах погибли 38-летний мужчина на «Коле» 11 мая и 21-летний парень из Белоруссии под Кировском 22 мая. В Ломоносовском районе 11 мая в разбившемся квадроцикле пострадали три человека.