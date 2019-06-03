«Строительный трест» поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»

1 июня «Строительный трест» принял участие в ежегодном благотворительном Зеленом марафоне, который прошел в парке 300-летия Петербурга.

Дистанция забега, в котором приняло участие несколько тысяч человек, составила 4,2 км.

В течение всего дня гостей парка 300-летия развлекали актеры, музыканты, танцоры и спортсмены. Около стенда компании «Строительный трест» детей и взрослых ждали энергичные и яркие ходулисты, артисты пантомимы, «Мыльное шоу», заводная музыка и танцы.

«Участие в Зеленом марафоне уже становится доброй традицией для «Строительного треста». Мы ценим спорт и понимаем, насколько важны помощь, поддержка и защита многим людям, особенно детям. Подобные события необходимы нашему городу, и, чем больше будет их массовость, тем лучше», – рассказал после забега директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

В 2019 году Зеленый марафон одновременно прошел в 60 городах России – от Калининграда до Владивостока. По информации организаторов, общее количество марафонцев превысило 150 000 человек, а число участников за семь лет проведения мероприятия приблизилось к миллиону.

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