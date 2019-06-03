Самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров, его ищут истребители

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с экранов радаров во время полета. Об этом сообщает The Times of India в Twitter.

The An-32 was headed for the Mechuka Advance Landing Ground in Arunachal. There has been no contact with ground agencies since 1 pm https://t.co/PnU97hiYNT — Times of India (@timesofindia) 3 июня 2019 г.







На борту исчезнувшего самолета находились восемь членов экипажа и пять пассажиров. Он совершал рейс из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке Индии.

На поиски пропавшего военно-транспортного самолета направлены истребитель Су-30 и военный самолет для проведения спецопераций С-130 (Си-130).