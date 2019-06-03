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Авто
03.06.2019 13:22
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Больше сотни ретроавтомобилей проедут из Пекина в Париж через Петербург

В Пекине 2 июня стартовало ралли ретроавтомобилей Peking to Paris 2019. Участники на раритетных машинах проедут более 13 тысяч километров, в том числе по России, а 27 июня заедут в Петербург.

Ралли Peking to Paris, организатором которого выступает Endurance Rally Association, проходит уже в седьмой раз, но по территории России участники проедут впервые, сообщает 3 июня представитель организаторов в РФ. В мероприятии участвуют 120 экипажей на автомобилях, выпущенных до 1975 года. Маршрут ралли пройдет через Китай, Монголию, Казахстан, Россию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Финиш состоится 7 июля в Париже.

Скриншот с сайта endurorally.com
Скриншот с сайта endurorally.com

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Границу России ретромобили пересекут дважды. Первый российский этап пройдет с 11 по 16 июня по территории республики Алтай, Алтайскому краю, Кемеровской и Новосибирской областям, после чего участники отправятся в Казахстан. Второй этап пройдет с 20 по 27 июня по территории Челябинской области, Башкирии, Татарстана, Нижегородской, Владимирской, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей с заездом в Петербург.



 

 

Среди участников есть и российский экипаж на ВАЗ-2103 1972 года выпуска. А старейшими участниками стали Contal Mototri Tricycle 1907 года и White MM Pullman 1910 года выпуска.

 

 

 

 

«Основной задачей ралли является способствовать ответственному использованию и культуре владения историческими транспортными средствами», – отмечают организаторы.

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