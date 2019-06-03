Популярный сервис знакомств Tinder будет сотрудничать с ФСБ. Роскомнадзор внёс «интимное приложение» в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) мобильную платформу Tinder, сообщает «Роскомсвобода». Популярный среди десятков миллионов человек ресурс (в 2015 году их было около 50 млн, но число постоянно растёт. – Прим. ред.) позволяет искать партнёров для романтических знакомств по заданным параметрам и геолокации.

Помимо предоставления органам госвласти РФ данных о себе, компания по «закону Яровой» будет обязана собирать и предоставлять по первому требованию силовиков не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио, видео и другие материалы пользователей приложения.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что компания была внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

На официальном сайте Tinder отмечается, что компания-владелец соцсети собирает личную информацию, которую предоставляет ей пользователь (имя, пароль), а также дополнительную (характер, образ жизни, интересы, фото, видео), при подписании на платные услуги – номер дебетовой или кредитной карты. Сбор информации официально объясняется «предоставлением и улучшением» сервисов. «Кроме того, мы используем вашу информацию в целях обеспечения вашей безопасности и предоставления рекламы, которая может вас заинтересовать», – отмечает Tinder.







«Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: исполнять судебные решения, оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству), или для защиты безопасности пользователя», – гласят правила приложения.

Комментариев от самой компании Tinder на новости о добровольном вхождении в реестр организаторов распространения информации пока не поступало.

«В России был кейс с защищённым швейцарским мессенджером Threema, который также был внесён в реестр. Так официально сообщалось. Но потом мы получили разъяснения от службы этого мессенджера, что они отказались предоставлять российским властям чувствительную информацию о своих пользователях. Возможно, здесь точно такой же кейс. Не факт, что Tinder знает, что теперь он обязан следить за своими юзерами и передавать эти данные в ФСБ. Ждём разъяснений. Мы их запросили у Tinder, и опубликуем ответ, как только он поступит», – прокомментировал ситуацию «Фонтанке» руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

Приложение Tinder было запущено в 2012 году как аналог более раннего приложения для романтических знакомств Grindr. Прототип Tinder был ориентирован на аудиторию с сексуальной ориентацией, отличной от гетеросексуальной.

В 2017 году Роскомнадзором в реестр распространения организаторов информации был внесён популярный «защищённый» мессенджер Telegram, что позволило ФСБ требовать ключи для дешифровки переписки пользователей. Однако мессенджер отказался пойти навстречу требованиям силовиков, и по решению суда был заблокирован на территории РФ. Спустя год в Роскомнадзоре признали, что не смогли добиться прекращения использования мессенджера в России. Создатель Telegram Павел Дуров позже перерегистрировал компанию на другое юридическое лицо.