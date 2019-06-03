Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +25
$ 65.55р
73.22р
14:31 03.06.2019
Расширенный поиск

Город
03.06.2019 13:11
Печать

Депутаты Петербурга хотят ввести специальную разметку перед пешеходными переходами

Законодательное собрание Петербурга обратится к министру МВД Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента 3 июня.

В обращении депутаты предлагают ввести ради эксперимента в Санкт-Петербурге специальную разметку за 5 метров до пешеходных переходов, где действующими правилами запрещена остановка транспортных средств.

Как отмечают в парламенте Петербурга, за прошлый год в городских ДТП погибли 111 пешеходов, пострадали – 2258.

«Говорить же о выполнении задачи по обеспечению безопасности на дорогах мы сможем только тогда, когда при подведении очередной статистики в графах "погибшие" и "пострадавшие" будут стоять прочерки», – утверждает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.



В России действует правило, согласно которому нельзя ставить автомобили ближе 5 метров к переходу, поскольку припаркованные транспортные средства могут помешать водителю вовремя заметить вышедшего на дорогу пешехода. По мнению депутатов, не все автолюбители корректно определяют эти границы.

«Нанесение специальной разметки поможет снизить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, а добросовестным участникам движения избежать ошибок при парковке», – уверены депутаты.

Обращение могут рассмотреть на одном из ближайших заседаний Законодательного собрания.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
03.06.2019 13:31

«Строительный трест» поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

1 июня «Строительный трест» принял участие в ежегодном благотворительном Зеленом марафоне, который прошел в парке 300-летия Петербурга.
«Аквилон Инвест»
03.06.2019 10:22

Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

На участке строительства II очереди ЖК All Inclusive на Старорусском проспекте в Шушарах началось устройство свайного поля. Комплекс возводит холдинг «Аквилон Инвест».
LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 09:59

«Иметь собственное машиноместо в паркинге – естественная потребность современного жителя мегаполиса»

Все чаще девелоперы предлагают своим клиентам машиноместа в подземном или отдельно стоящем паркинге на территории жилого комплекса, призывая будущих жителей подумать и о комфорте для своей машины, и для своих соседей, отказавшись от парковки во дворе.
ГК «РосСтройИнвест»
03.06.2019 09:00

РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

В этом году исполнилось 18 лет компании, с которой началась история ГК «РосСтройИнвест». Своё совершеннолетие холдинг встречает в обновлённом корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании.
LEGENDA Intelligent Development
31.05.2019 17:36

Ипотечные новости для покупателей LEGENDA

Сразу несколько банков-партнеров, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предлагают специальные условия ипотечного кредитования на покупку квартир в домах LEGENDA.
Setl City
31.05.2019 16:14

В продажу вышел новый дом в ЖК «Фортеция» в Кронштадте

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок корпус №1 малоэтажного проекта «Фортеция», который строится прямо на берегу Финского залива. Цены на старте начинаются от 2,65 млн рублей.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
31.05.2019 16:11

СК "Дальпитерстрой" готовит к сдаче очередной жилой комплекс

Девелопер завершает строительство комплекса из четырех домов в Шушарах. Часть квартир в них будет отдана под социальное жилье по городскому контракту.
Группа компаний «ЦДС»
31.05.2019 15:44

Группа ЦДС дарит экстрабонусы на квартиры и паркинг

При приобретении квартиры в одном из жилых комплексов Группы ЦДС до 30 июня 2019 года покупатели могут получить значительную скидку на квартиру и парковочное место, двойной дисконт при повторной покупке, а также воспользоваться специальными условиями оплаты.
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
31.05.2019 12:49

Лучшие каменщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области трудятся в «Строительном тресте»

30 мая во Дворце труда подвели итоги IX конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик».
фото предоставлено компанией ООО "Вектор развития"
31.05.2019 12:00

Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов

Задаетесь вопросами: Как максимально эффективно и законно оптимизировать налоги? Как обезопасить активы бизнеса и собственников? Как действовать при угрозе уголовной или субсидиарной ответственности?
ГК «Полис Групп»
31.05.2019 11:33

ЖК «Полис на Московской» вырос на 6 этажей

ГК «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Московской».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.05.2019 11:15

Банк «Санкт-Петербург» реализовал проект по расширению использования ЕКП в мецинских учреждениях

30 мая в стоматологической поликлинике состоялась презентация возможностей Единой карты петербуржца при использовании в городских медицинских учреждениях.