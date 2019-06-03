Депутаты Петербурга хотят ввести специальную разметку перед пешеходными переходами

Законодательное собрание Петербурга обратится к министру МВД Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента 3 июня.

В обращении депутаты предлагают ввести ради эксперимента в Санкт-Петербурге специальную разметку за 5 метров до пешеходных переходов, где действующими правилами запрещена остановка транспортных средств.

Как отмечают в парламенте Петербурга, за прошлый год в городских ДТП погибли 111 пешеходов, пострадали – 2258.

«Говорить же о выполнении задачи по обеспечению безопасности на дорогах мы сможем только тогда, когда при подведении очередной статистики в графах "погибшие" и "пострадавшие" будут стоять прочерки», – утверждает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.







В России действует правило, согласно которому нельзя ставить автомобили ближе 5 метров к переходу, поскольку припаркованные транспортные средства могут помешать водителю вовремя заметить вышедшего на дорогу пешехода. По мнению депутатов, не все автолюбители корректно определяют эти границы.

«Нанесение специальной разметки поможет снизить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, а добросовестным участникам движения избежать ошибок при парковке», – уверены депутаты.

Обращение могут рассмотреть на одном из ближайших заседаний Законодательного собрания.