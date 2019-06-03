Тарифы на коммуналку в Петербурге вырастут в июле на 0,4%, а не 4,3%. Отопление и горячая вода подешевеют

Тарифы на отопление и горячую воду в Северной столице снизятся в июле на 0,6%, вместо планировавшегося роста на 3,3%. Холодная вода и водоотведение подорожают для населения на 3,2% вместо 7%.

Новые цифры были объявлены на совещании членов правительства 3 июня. Ранее сообщалось, что за счет корректировки инвестпрограмм удалось замедлить рост тарифов, которые изменятся с 1 июля. Для промышленных предприятий вода подорожает на 3,7%, а не на 8%. В целом же изменение платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2019 года изменится на 0,4%, а не на 4,3%.

Напомним, в апреле сообщалось, что общий рост в платежке для горожан со второго полугодия не превысит 4,3%. При этом сами тарифы поставщиков вырастут значительнее: за отопление – на 6,2%, за водоснабжение – на 7,5%. Ранее предполагалось, что для жителей плата за горячую воду вырастет по отношению к первому полугодию на 3,3%, как и за отопление. За электричество в среднем — на 5 %, за газ — на 1,4%. Вода подорожает на 7%.





