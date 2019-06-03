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Финляндия
03.06.2019 13:06
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Без выбросов к 2035-му и плата за въезд в города. Финляндия хочет реализовать «самую амбициозную климатическую программу в мире»

Новая правительственная программа Финляндии, которую представила правящая коалиция 3 июня, – «самая амбициозная в мире с точки зрения изменения климата». Об этом на пресс-конференции 3 июня заявил будущий премьер-министр Антти Ринне.

Финляндия ставит цель стать углеродно нейтральной страной в 2035 году, а после — уйти «в минус». Это означает, что страна намерена связывать больше углерода, чем производить. Главную роль в борьбе с вредными выбросами отдают городам.

«Миру 2020-х потребуются лидеры. Экологически устойчивая Финляндия покажет дорогу к сдерживанию изменения климата и сохранению природного разнообразия. Финляндия станет первопроходцем в решении задачи, стоящей перед всем человеческим обществом», – говорится в программе правительства. Страна планирует направить свои усилия на международную работу, чтобы не допустить повышения средней температуры Земли. Государство намерено поддерживать развитие и экспорт различных климатических технологий.

Сферу будут регулировать с помощью налогообложения, заставляя отказываться от ископаемых видов топлива. Так, цена на бензин и дизель увеличится примерно на 5 центов за литр. В планах — разработка закона, который позволит вводить плату за въезд в города. Всего поступления с налогов на невозобновляемые источники должны увеличиться на 250 млн евро.

Кроме того, новое правительство, в котором «Зелёные» получат портфель министра окружающей среды, не исключает обязательного налога на авиационное топливо или сбора за выбросы на уровне всей Европы, а то и в масштабе всей Земли.




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