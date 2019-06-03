Мосбиржа вновь обновила исторический рекорд. Акции "Газпрома" летят вверх

Индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, после полудня 3 июня впервые в своей истории превысил рубеж 2700 пунктов на фоне раллирующих акций "Газпрома", обновивших максимум с начала мая 2011 года.

К 12:15 индекс Мосбиржи вырос до 2702,42 пункта (+1,4%), индекс РТС превысил рубеж 1300 пунктов и достиг 1302,47 пункта (+1,2%) – максимум с февраля 2018 года.

Рост акций "Газпрома" днем в понедельник превысил 10%, бумаги обновили максимум с апреля 2011 года.





