Петербургский парламент предложил перенести рождественскую ярмарку на Конюшенную площадь. Горожане проголосовали за Дворцовую

Комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга рекомендовала Смольному провести рождественскую ярмарку 2019–2020 годов на Конюшенной площади.

К такому решению депутаты пришли 3 июня в ходе расширенного заседания, выслушав доклады чиновников, бизнеса и представителей общественных объединений, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Также парламентарии предложили разместить часть торговых рядов от Малой Садовой улицы до Манежной площади с выходом на Кленовую улицу.

В последние годы рождественская ярмарка в Петербурге проводится на Пионерской площади. Ранее обсуждался ее перенос на Сенную площадь, но решение в итоге не было принято.

Опрос петербуржцев, проведенный Петербургским информационно-аналитическим центром, показал, что 55% жителей города выступают за проведение ярмарки на Дворцовой площади.





