Есть контакт. Петербургские МРЭО вернулись к работе

Работа МРЭО в Санкт-Петербурге после утреннего сбоя нормализовалась, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, а также в самих регистрационных отделах.

База данных ГИБДД оказалась недоступна с утра 3 июня примерно до 12:20. Невозможно было получить сведения об автомобилях, административных правонарушениях, угонах, ДТП, то есть граждане не могли ни перерегистрировать автомобиль, ни поменять водительское удостоверение. В МРЭО скопились очереди.

Как правило, «зависание системы» в МРЭО объясняется сбоями в работе базы данных ФИС (Федеральная информационная система) ГИБДД МВД РФ, расположенной в Москве и хранящей информацию из всех регионов России. В 2014-2017 годах база данных зависала очень часто, порой несколько раз в месяц, а в последние пару лет – гораздо реже. Например, в этом году «Фонтанка» отмечала один подобный сбой, в марте, тогда же проблемы наблюдались у сайтов ГИБДД и МВД.





