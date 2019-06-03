Зеленский определился с пресс-секретарём. Она работала в The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель, соответствующую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в администрации президента.

По словам собеседника издания, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13:30.

Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент. Ранее Мендель работала на телевидении. В частности, на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка на Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

По состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3000 человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.





