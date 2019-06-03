Тестирование «цифровых сим-карт» eSIM не выявило проблем с безопасностью, но производителям придётся хранить информацию в РФ

Производителям смартфонов с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM придется размещать на территории РФ серверы для загрузки абонентских профилей и хранения криптографических ключей. Это необходимо для гарантий сохранения тайны связи россиян. Кроме того, производителям устройств с eSIM и связанного ПО придётся иметь российские представительства, т. е. получать соответствующие лицензии. К такому выводу, как пишет в понедельник, 3 июня, «Коммерсант», пришла рабочая группа с участием представителей ведущих операторов связи в РФ, Минкомсвязи и ФСБ.

Доклад, в котором указывается на противоречие технологии eSIM инициативам о введении исключительно отечественной криптографии на сим-картах, направлен вице-премьеру РФ Максиму Акимову.

Технология eSIM позволяет, используя специальный чип в смартфоне, на одном и том же устройстве пользоваться услугами нескольких операторов связи. Физическая сим-карта становится бесполезной.

В России среди смартфонов с поддержкой eSIM представлены iPhone XR, XS и XS Max от Apple, Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Разработками устройств с eSIM занимаются в компаниях Gemalto, Idemia, Ericsson, GigSky, Samsung, Nokia HPE, Huawei, China Telecom и др.







В марте замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил, что нормативная база для внедрения eSIM в РФ появится до конца 2019 года. «Фонтанка» рассказывала о плюсах и минусах технологии и её противниках.

После этого представители «Мегафона» заявили «Фонтанке», что переход россиян на цифровые сим-карты приведёт к росту хакерских атак.

В апреле «Мегафон», МТС, «Билайн» и ФСБ выступили против внедрения в России цифровых сим-карт.

«Операторы против eSIM по причине того, что для них это потеря пирамиды по распространению пластиковых sim-карт, – сказал «Фонтанке» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – И операторы, конечно, будут бороться за это».

TELE2, как и обещала «Фонтанке», приступила к тестированию технологии. И пока эти тесты не выявили проблем с безопасностью, уточняет «Коммерсант».