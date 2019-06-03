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Происшествия
03.06.2019 12:29
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В Пушкине поссорились два водителя, и один поколотил машину второго трубой

В дорожном конфликте в Пушкинском районе Петербурга вечером 2 июня пострадал автомобиль. Возбудили дело по статье «Хулиганство».

Как сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 21 часа 2 июня в полицию Пушкинского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что несколькими минутами ранее у дома 35 по Октябрьскому бульвару в Пушкине у него произошел конфликт с водителем внедорожника, и тот металлической трубой повредил его автомобиль Renault. Материальный ущерб оценили как значительный.

Полицейские быстро установили второго участника конфликта и доставили его в отделение. Им оказался 64-летний местный житель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и отпустили подозреваемого под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



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