СМИ: Россия, США и Израиль договорятся по Сирии до конца июня

Cоветник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат и секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев до конца июня встретятся в западном Иерусалиме, чтобы договориться об отмене санкций против Дамаска. Об этом 3 июня сообщает РБК со ссылкой на данные арабской газеты Asharq Al-Awsat.

Западные дипломатические источники издания сообщили, что участники обсудят «дорожную карту» по Сирии, которая будет предполагать в том числе восстановление страны и отмену санкций в отношении сирийского руководства. В обмен на это Россия будет должна заявить о приверженности «конкретным мерам»: следить за политическими процессами в республике, но главное – контролировать усилия Исламской Республики Иран в Сирии.

Будущее иранского присутствия в Сирии станет центральным вопросом встречи, уточняет Asharq Al-Awsat.

Саму возможность проведения таких переговоров собеседники газеты объясняют «взаимопониманием» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые должны «отдать приоритет обеспечению безопасности Израиля».







О том, что переговоры США, России и Израиля по Сирии готовятся, израильская пресса сообщала ещё в конце мая. Тогда условием сделки по Сирии назывался вывод из страны приверженных Ирану вооружённых лиц. По неофициальным данным, сегодня в стране присутствуют около 100 тыс. местных и иностранных военных, представляющих интересы Ирана, в том числе бойцы Корпуса стражей исламской революции.

В конце мая стало известно, что Россия не будет поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-400. На этом фоне президент США Дональд Трамп призвал Россию остановить бомбардировки сирийского Идлиба.

«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей. Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!» – написал американский лидер в Twitter.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая. В ходе боестолкновений сирийской правительственной армии удалось немного продвинуться к южной границе провинции, после чего авиация и артиллерия начали обстрелы с целью уничтожения укрепленных позиций противников президента Сирии Башара Асада.