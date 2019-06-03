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Финляндия
03.06.2019 12:15
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Председатели партий новой правящей коалиции Финляндии приехали представлять правительственную программу на трамвае

Новое правительство Финляндии сформировано: пять партий, входящие в правящую коалицию, распределили между собой министерские портфели и согласовали новую правительственную программу. Об этом сообщили руководители политических сил на пресс-конференции 3 июня.

На мероприятие для СМИ, которое проходило в новой библиотеке Oodi, Антти Ринне (СДП), Юха Сипиля («Центр»), Пекка Хаависто («Зеленые»), Ли Андерссон («Союз левых сил») и Анна-Майя Хенрикссон (Шведская народная партия) из Дома Сословий приехали на трамвае №7, а обратно и вовсе прогулялись пешком.

Слева направо: будущий премьер-министр Антти Ринне (СДП), председатель «Центра» Юха Сипиля, председатель Шведской народной партии Анна-Майя Хенрикссон , председатель «Зелёных» Пекка Хаависто
Слева направо: будущий премьер-министр Антти Ринне (СДП), председатель «Центра» Юха Сипиля, председатель Шведской народной партии Анна-Майя Хенрикссон , председатель «Зелёных» Пекка Хаависто
скриншот с трансляции MTV Uutiset

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Имена министров пока не названы, однако, как заявил Ринне, их число увеличится с 17 до 19. Именно Ринне как председатель выигравшей на выборах партии должен встать во главе кабмина. Социал-демократической партии досталось семь министерских портфелей, «Центру» – пять, «Зелёным» – три, «Левому союзу» и Шведской народной партии -  по два. Бывший премьер Юха Сипиля заявил, что не войдёт в кабмин — в сентябре он покидает пост председателя «Центра». Этой партии достанется второй по важности министерский портфель после премьерского — министра финансов. Третью по значимости должность министра иностранных дел, по данным Iltalehti, с большой долей вероятности займёт председатель «Зелёных» Пекка Хаависто, который дважды баллотировался в президенты и становился вторым по числу набранных голосов.

Новая программа правительства называется «Привлекающая к участию и умелая Финляндия: социально, экономически и экологически устойчивое общество». Основные цели — увеличение занятости до 75% к 2023 году и до 80% – в 2030-х, устойчивая социальная и экологическая политика. Расходы государства увеличатся на 1,23 млрд евро, чтобы поднять социальные выплаты и провести реформы. Планируется, что бюджет пополнят на 700 евро за счёт повышения налогов. Прогнозируемый рост ВВП — 2%. У безработных, которые не так активны в процессе трудоустройства, больше не будут урезать пособия.


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