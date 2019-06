Председатели партий новой правящей коалиции Финляндии приехали представлять правительственную программу на трамвае

Новое правительство Финляндии сформировано: пять партий, входящие в правящую коалицию, распределили между собой министерские портфели и согласовали новую правительственную программу. Об этом сообщили руководители политических сил на пресс-конференции 3 июня.

На мероприятие для СМИ, которое проходило в новой библиотеке Oodi, Антти Ринне (СДП), Юха Сипиля («Центр»), Пекка Хаависто («Зеленые»), Ли Андерссон («Союз левых сил») и Анна-Майя Хенрикссон (Шведская народная партия) из Дома Сословий приехали на трамвае №7, а обратно и вовсе прогулялись пешком.

When party leaders take the tram together to the press conference held at public library #Oodi to release the new government programme #hallitusohjelma #thisisfinland #gottaloveit ?: Roni Rekomaa pic.twitter.com/Q3N7UN6yTb