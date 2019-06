Трамп сел в Лондоне. И раскритиковал мэра британской столицы

"Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

"Я хочу быть отличным другом для Соединенного Королевства и я с нетерпением ожидаю моего визита. Приземляемся!" – написал Трамп в Twitter.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job – only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.