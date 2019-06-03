Трамп сел в Лондоне. И раскритиковал мэра британской столицы

"Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

"Я хочу быть отличным другом для Соединенного Королевства и я с нетерпением ожидаю моего визита. Приземляемся!" – написал Трамп в Twitter.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job – only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.







Тут же, в Twitter, североамериканский лидер раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за его отрицательное отношение к визиту президента США в Великобританию. Трамп назвал Хана "абсолютным неудачником" и посоветовал ему сосредоточить внимание на проблеме преступности в Лондоне.

Позднее его и первую леди США Меланию Трамп в Букингемском дворце примет королева Великобритании Елизавета II. После обеда с участием Трампа, Мелании и королевы, президентская чета направится в Вестминстерское аббатство, где Трамп с супругой возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата. Вечером в Букингемском дворце ожидается торжественный ужин с участием королевы и президента США.

Поездка Трампа в Европу приурочена к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.